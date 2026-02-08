Cibao y Pantoja igualan a un gol en Clásico de LDF

El clásico de la LDF entre el club Atlético Pantoja y Cibao FC terminó igualado en un gol en el cierre de la primera vuelta de la fase de liguilla del torneo. El partido se realizó en el estadio Panamericano de San Cristóbal.

Desde el arranque del encuentro ambos oncenos salieron con intensidad y dispuestos a sumar tres puntos.

En el minuto veintisiete fue expulsado por Cibao Wilman Modesta, quien dejó con un jugador menos a su equipo por más de sesenta y cinco minutos.

Cuando restaban cinco para finalizar la primera parte llegó el gol de los locales del Atlético Pantoja.

Luego de una gran jugada colectiva y un buen centro de Edson Guerrero el atacante José Jaquez remató magistralmente para la ventaja guerrera.

Pero los cibaeños no se refugiaron atrás y tras el gol de Pantoja reaccionaron a tiempo y empataron la acciones al cuarenta y cinco más cuatro tras un gol de Rivaldo Correa.

La etapa complementaria tuvo a un Pantoja volcado al ataque , pero la defensiva cibaeña estuvo impecable en todo el segundo tiempo.

Al final fue empate a uno en el clásico del fútbol profesional dominicano, que deja a Cibao con ocho puntos y a Pantoja con seis.

El líder tras cinco jornadas es Delfines del Este con diez unidades.

En la acción del sábado, el onceno de Delfines del Este logró una importante victoria de visitante ante Salcedo FC por 3-1 en el estadio Domingo Polonia de la provincial Hermanas Mirabal y así llegar al liderato de la fase del principal torneo del país.

El marcador del encuentro lo abrió el goleador Daniel Jamesley, quien de pierna izquierda puso en ventaja a Salcedo al minuto veintisiete.

Cuando se jugaban los últimos momentos de la primera etapa apareció el colombiano Jhon Ramos de Delfines para colocar la igualdad a un tanto, tras un gran pase de Yunier Hurtado.

En la segunda mitad la visita salió con todo y luego de un saque de esquina preciso de Sebastián Ramos apareció el central Joselvis Martínez para poner el dos a uno al sesenta y cuatro. Este es el segundo partido al hilo que el joven Martínez anota de cabeza en el torneo.

Los locales de Salcedo fc intentaron remontar las acciones, pero al setenta y nueve y con otra asistencia se Sebastián Ramos, Delfines puso el tres a uno definitivo. Gol marcado por el capitán Christopher Almonte.