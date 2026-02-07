"Nadie entiende que siga sin resolverse", asegura Arbeloa contra el Barça por el caso Negreira

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, arremetió este sábado contra el FC Barcelona por el caso Negreira al que llegó a calificar como "el escándalo más grave de la historia del fútbol español".

"Respecto al caso Negreira yo creo que nadie entiende que el escándalo más grande del fútbol español siga sin resolverse. Yo creo que eso debería preocupar a muchos", declaró Arbeloa en rueda de prensa previa al partido liguero ante el Valencia.

Estas declaraciones se produjeron después de que fuera preguntado sobre la comparecencia del expresidente azulgrana Joan Gaspart como testigo en el juzgado que investiga unos supuestos pagos delclub azulgrana durante casi dos décadas a empresas de un alto exresponsable arbitral y antiguo colegiado, José María Enríquez Negreira.

Arbeloa habló, además, poco después de que la entidad culé anunciara de manera oficial que se desvincula del proyecto de la Superliga, dejando solo al Real Madrid de Florentino Pérez y tensando aún más las relaciones entre los dos gigantes.

Sobre el revuelo generado por los dos días de descanso de esta semana a la plantilla, tras haber dicho que el equipo debe trabajar mucho para mejorar, Arbeloa defendió la labor del cuerpo técnico.

"La planificación la entiendo como una organización para preparar a los jugadores de la mejor manera para la semana. Antonio Pintus (preparador físico) es muy importante para nosotros y nadie duda de estas planificaciones", explicó.

"Desde que me hice cargo del equipo (a comienzos de enero), hasta el Rayo, tuvieron solo dos días libres. Nuestra planificación responde para que los jugadores lleguen en las mejores condiciones a una semana con mucha carga de trabajo", prosiguió.

Asimismo, el salmantino admitió que el equipo está lejos de su mejor versión.

"Los equipos grandes necesitan hacer muchas cosas bien para ganar, automatismos, pensar todos igual; eso solo se consigue echando horas. Esta semana nos hemos centrado en seguir mejorando en todos los aspectos. Estamos lejos de nuestro techo".

También, tuvo palabras sobre el argentino Franco Mastantuono: "Es un chico muy joven, con muchísimo potencial. Puede jugar por fuera, tiene desborde, potencia, conducción e intensidad. Llegar al Real Madrid no es fácil, pero sus capacidades se ven enseguida".