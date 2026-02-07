MOCA FC suma un punto en San Cristóbal tras empate sin goles ante OYM

SAN CRISTÓBAL. – En un duelo cerrado y de mucha intensidad, MOCA FC y OYM FC igualaron 0-0 en el partido correspondiente a la quinta jornada de la Liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), celebrado en el estadio Panamericano de San Cristóbal.

Ambos conjuntos sumaron un punto en un encuentro marcado por el orden táctico y las escasas opciones claras de gol. La primera llegada de peligro del conjunto aurinegro se produjo al minuto 20, cuando Enríquez Ovalles conectó un cabezazo que no encontró destino de gol.

Cerca del final de la primera mitad, al 45+2, Ronaldo de Peña probó con un potente disparo que se marchó desviado, cerrando así los primeros 45 minutos sin anotaciones.

La segunda mitad mostró un partido más dinámico, con ambos oncenos buscando romper el cero. Sergio Ventura tuvo una clara oportunidad al enviar su remate rozando el segundo palo de la portería defendida por OYM FC.

Más adelante, al minuto 72, Jefferson Murillo sacó un fuerte zapatazo que fue bien controlado por el guardameta rival, manteniéndose el empate en el marcador.

En los minutos finales, OYM FC presionó con varias llegadas peligrosas, pero el portero Mario Marte respondió con seguridad bajo los tres palos, evitando la caída de su arco y sellando el empate sin goles.

Con este resultado, MOCA FC alcanza 8 puntos en la tabla de posiciones de la Liguilla LDF 2026, mientras que OYM FC suma 2 unidades, permaneciendo en la última posición.

MEDIOS MOCA FC