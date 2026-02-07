Delfines gana en Salcedo y es lider; OyM y Moca empatan

El onceno de Delfines del Este logró una importante victoria de visitante ante Salcedo fc en el estadio Domingo Polonia de la provincial Hermanas Mirabal y así llegar al liderato de la fase de la liguilla de la LDF.

El marcador del encuentro lo abrió el goleador Daniel Jamesley, quien de pierna izquierda puso en ventaja a Salcedo al minuto veintisiete.

Cuando se jugaban los últimos momentos de la primera etapa apareció el colombiano Jhon Ramos de Delfines para colocar la igualdad a un tanto, tras un gran pase de Yunier Hurtado.

En la segunda mitad la visita salió con todo y luego de un saque de esquina preciso de Sebastián Ramos apareció el central Joselvis Martínez para poner el dos a uno al sesenta y cuatro. Este es el segundo partido al hilo que el joven Martínez anota de cabeza en el torneo.

Los locales de Salcedo fc intentaron remontar las acciones, pero al setenta y nueve y con otra asistencia se Sebastián Ramos, Delfines puso el tres a uno definitivo. Gol marcado por el capitán Christopher Almonte.

Para Delfines es la segunda victoria al hilo en la Liguilla y ya suman diez puntos luego de cinco fechas en la fase. De su parte Salcedo se mantiene con cinco unidades y acumulan tres encuentros sin conocer la victoria.

En el estadio Panamericano de San Cristóbal, universitarios y mocanos empataron sin goles y repartieron puntos.

Los omeyanos tuvieron gran parte del partido la posesión del balón, pero no lograron ser letales en el último tramo del terreno.

Con el empate la tropa dorada llegó a dos unidades y los mocanos suman ocho puntos.

La jornada cinco de la liguilla de la LDF 2025-2026 culmina este domingo con el enfrentamiento entre el Club Atlético Pantoja y Cibao fc a las tres y treinta de la tarde en el estadio Panamericano de San Cristóbal.