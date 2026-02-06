James Rodríguez firma contrato a corto plazo con Minnesota United de la MLS

Minnesota United firmó al mediocampista James Rodríguez con un contrato a corto plazo el viernes, convirtiéndose en el jugador de mayor perfil del club de la MLS hasta la fecha, en un acuerdo que le da al veterano colombiano un equipo para prepararse de cara al Mundial este verano.

Rodríguez ocupará un puesto en la lista internacional con un contrato garantizado hasta junio, cuando la liga se detiene por el Mundial. El acuerdo incluye una opción del club para el resto de la temporada de la MLS hasta diciembre.

Minnesota United presentó a Rodríguez en una conferencia de prensa en el Allianz Field, donde el club jugará su primer partido en casa el 28 de febrero contra Cincinnati. Los Loons comienzan su décima temporada en la MLS el 21 de febrero en Austin.

Rodríguez, de 34 años, ha estado en varios equipos en los últimos años, con períodos en el Olympiacos en Grecia, Sao Paulo en Brasil, Rayo Vallecano en España y Club León en México desde 2023. Rodríguez ayudó a llevar a Colombia a la final de la Copa América en 2024, la primera aparición del país en 23 años. Tiene 31 goles en 122 partidos internacionales con Colombia.

Rodríguez de 1,80 metros se convirtió en una estrella mundial en el Mundial de 2014, cuando ganó el premio Bota de Oro como el máximo goleador del torneo con seis goles en cinco partidos. Se unió al Real Madrid en España después de eso, pasando seis temporadas con el poderoso equipo de La Liga y también tuvo estancias con el Bayern Munich en la Bundesliga de Alemania y el Everton en la Liga Premier inglesa.

Minnesota United perdió ante San Diego en las semifinales de la Conferencia Oeste la temporada pasada. El entrenador Eric Ramsay partió para el trabajo con el West Bromwich Albion en el Campeonato de la Liga de segunda división de Inglaterra, y Cameron Knowles fue promovido para reemplazarlo.