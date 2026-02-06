Cibao FC y Pantoja cierran este domingo la jornada 5 de la Liguilla LDF

El Clásico de Clásicos de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), cerrará la jornada 5 de la Liguilla, cuando Cibao FC visite al Club Atlético Pantoja, el domingo a las 3:30 de la tarde, en el estadio Panamericano en el evento dedicado al doctor José Rafael Abinader.

Cibao FC llega a la fecha 5 compartiendo la cima con Delfines del Este y Moca FC, todos con 7 puntos acumulados.

Mientras que Pantoja está en la cuarta posición clasificatoria, la cual comparte con Salcedo FC, ya que para las semifinales avanzan los primeros cuatro en la tabla de posiciones.

El onceno naranja exhibe dos victorias, un empate y una derrota, con 7 goles a favor y 5 en contra para un saldo positivo de más 2.

Para el encuentro, Pantoja llega con una victoria, dos empates y una derrota para cinco puntos, con 5 goles a favor y 3 en contra para un más 2.

Cibao FC y Pantoja son los únicos clubes con más de un título en la LDF, desde que nació en el 2015.

El onceno naranja ha sido victorioso en cinco ocasiones y es el campeón vigente, mientras que Pantoja ha levantado la copa en dos ocasiones.

En la etapa regular ambos clubes quedaron 1 y 2, con Pantoja en primer lugar con 43 puntos y Cibao FC en segundo con 41.

En la jornada 4, la tropa de Junior Scheldeur, que ha tenido varias lesiones, se impuso a la Universidad O&M con marcador de 4-2, apoyado en un doblete de Rivaldo Correa y goles de Omar De la Cruz y Julio César Murillo.

Los tres goleadores de los campeones vigentes más Ernesto “Che” Trinidad fueron incluidos en el Once Ideal de la jornada 4 de la Liguilla.

El mejor goleador del Cibao FC sigue siendo Ángel Pérez con 8, Edwarlyn Reyes tiene 6, Rivaldo Correa 5, Julio César Murillo y Carlos “Caballo” Ventura, con 3 cada uno, Wilman Modesta, Javier Roces, Walter Acuña, Julián Gómez y Leonardo Villalba.

Se apuntan con uno, Gabriel Peguero, Yunior Peralta, Cesarín Ortiz, Gonzalo Alarcón, Elián López y Omar De la Cruz.

Los encargados de proteger el arco naranja son el Capitán Miguel Lloyd, Edwin “Gato” Frías y Elián Beras.

Pantoja tiene como su mejor anotador a Carlos Sarante con 6 goles, Luis Espinal tiene 5, Fabricio Moreno y Gerard Lavergne con 3, Yordi Álvarez y Edison Guerrero llevan 2 y con uno José Jaquez, Ismael “Pinta” Díaz y Jeremy Báez.

otros partidos

La jornada 5 de la Liguilla comienza este sábado con dos compromisos, cuando Moca FC visite la Universidad O&M en el estadio Panamericano a las 3:30 de la tarde.

A la misma hora, Salcedo FC estará recibiendo a los Delfines del Este, en el estadio Domingo Polonia.