La Roma abre las puertas al regreso de Francesco Totti

El italiano Claudio Ranieri, exentrenador y actual consejero de los Friedkin, familia propietaria del Roma, aseguró este jueves que el club está abierto al regreso de Francesco Totti en un puesto dentro de la directiva y que ya hay contactos entre las partes para definir el rol concreto.

"Los Friedkin lo están pensando, espero que pueda ser útil para el Roma porque él es parte del Roma", declaró en una entrevista con Sky Sport Italia.

Las partes están ya en contacto para definir con exactitud el rol que ocupará la leyenda romanista, según la misma cadena televisiva.

Totti, que pasó toda su carrera deportiva en el combinado 'gialloroso', formó parte desde 2017, cuando se retiró, y hasta 2019 de la directiva del club cuando James Pallotta era presidente.

Con la llegada de los hermano Dan y Ryan Friedkin en agosto de 2020, Totti tampoco formó parte del organigrama.

En las últimas campañas, de hecho, se distanció ligeramente del club y estuvo dos años sin acudir al Estadio Olímpico de la capital italiana, desde los tiempos en los que el luso José Mourinho era entrenador.

Hasta hace dos semanas, cuando apareció por sorpresa el 22 de enero, en el duelo de Liga Europa ante el Sttutgart.

Clave en este acercamiento entre las partes ha sido Claudio Ranieri, exentrenador del Roma y ahora consejero de los propietarios.