Cibao y Delfines escalan cima con “marca de fábrica

El Cibao FC y los Delfines del Este han enrumbado su ruta por el sendero más seguro, el de imponer una marca indeleble, y más aún enfatizado cuando el reloj es una exigente Liguilla, cumplido el primer cuarto del certamen que clasifica a las semifinales.

Con su letal fórmula, tanto el tetracampeón como la enseña albirroja han trepado el Everest cuando la contienda de alcurnia (se juega a tres rondas).

En cuanto al cinco veces monarca, empezó con victoria y derrota, pero enderezó los entuertos ofensivos, como su “ley emblemática” (victoria y empate), anotando seis goles en últimos dos partidos.

Cibao en sus éxitos (no pierde títulos nacionales desde el 2021 en que venció a Vega Real) siempre ha tenido una copiosa ofensiva, de vuelta en el playoff, apuntando muy alto con su letal delantero, Rivaldo Correa, otra vez por sus fueros.

Gran ataque

“Hemos mejorado significativamente el acierto en nuestros disparos da puerta, combinado al juego total de evitar lo más posible que nos anoten”, ponderó el director técnico del club santiagués, Júnior Sheldeur.

Cibao venía de una ronda regular de ataque demoledor, liderando con treinta y siete dianas e impresionante índice +26, también líder holgado. En la Liguilla promedia 1.75 dianas en cada cotejo, y augura sobrepasar de dos sus dígitos.

La gran diferencia en esta etapa de playoff tiene como protagonista a Correa, el gran artillero naranja que tuvo una desastrosa ronda regular (dos goles), y ahora suma tres, incluyendo doblete ante la OyM en la cuarta fecha.

“Para Cibao es importante el despertar ofensivo de Correa”, apuntaló Sheldeur, reconociendo que el sudamericano siempre es una carta de gol.

Desde que llegó a la Tierra Prometida, el colombiano había sido un confeso bombardero que rescataba a Cibao de cualquier sombra de fracaso.

Defensa gana

Los cetáceos, que caracterizan un esquema de juego total (muy defensivo en apariencia), en el tramo extendido permitieron más de un tanto por juego (1.11). Ahora le han anotado apenas dos (0.50 por partido).

“Era esperado este desempeño que llevamos; lo demostramos en la Copa (LDF). Este equipo tiene con qué llegar lejos”, advirtió el timonel de los acuáticos, José Rodríguez.

Los Delfines (escoltas por diferencias anotadoras, igual que Pantoja) han vuelto a ser altamente competitivos, desde el 2024, y su desempeño es una confirmación de que pueden repetir la final copera, precisamente contra Cibao, quien la ganó por un reñido global (2-1).

“Nuestro equipo, a diferencia de lo que aparenta, no juega al cierre atrás, sino que todas las líneas van en sincronía. Jugamos como un equipo”, aclaró Rodríguez.