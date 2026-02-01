Tottenham le hace un favor al Arsenal: remonta para empatar con el Man City

Tottenham le hizo un gran favor a su feroz rival Arsenal el domingo en la carrera por el título de la Liga Premier.

Los Spurs remontaron de un 2-0 en contra para rescatar un empate 2-2 con el Manchester City, que es segundo, dejando al Arsenal con una ventaja de seis puntos con 14 partidos restantes.

Fue casi el día perfecto para el líder. Primero cuando el Aston Villa —el otro contendiente al título— perdió 1-0 en casa ante un Brentford, que se quedó con 10 hombres.

El Villa se mantuvo a siete puntos del Arsenal y estaba en peligro de ser alcanzado por el Manchester United, que es cuarto, y que anotó un gol en el tiempo de descuento a través de Benjamin Sesko para vencer 3-2 al Fulham, logrando su tercera victoria consecutiva en la liga bajo el nuevo entrenador Michael Carrick.

Habiendo ya supervisado victorias sobre el City y el Arsenal en su breve mandato, Carrick parece tener el toque mágico para revitalizar al United.

No se puede decir lo mismo de Pep Guardiola en este momento.

oportunidad perdida para el city

Esta fue una gran oportunidad desperdiciada para el City de Guardiola, que enfrentaba a un Tottenham muy mermado y estaba navegando una ventaja de 2-0 al descanso gracias a los goles de Rayan Cherki y Antoine Semenyo. A veces, fue casi demasiado fácil para el City frente a una multitud apática en el Tottenham Hotspur Stadium.

El City luego colapsó cuando un revitalizado Tottenham luchó para remontar. Dominic Solanke empujó el primer gol de los Spurs y luego consiguió el empate con un sutil toque de tacón que superó al portero del City, Gianluigi Donnarumma.

En los últimos cinco partidos, el City ha parecido vulnerable al perder dos veces —ante el United y el pequeño Bodo/Glimt en la Liga de Campeones— y ahora tambaleándose contra un Tottenham plagado de lesiones.

El Arsenal, que ganó 4-0 al Leeds el sábado, podría no tener una mejor oportunidad para poner fin a su sequía de títulos de liga que se remonta a 2004.

villa pierde ante 10 hombres

Villa jugó más de la mitad del partido con un hombre extra después de que el extremo de Brentford, Kevin Schade, recibiera una tarjeta roja directa por patear a Matty Cash a los 42 minutos tras disputar el balón .

En el primer minuto del tiempo de descuento de la primera mitad, Dango Ouattara escapó por la derecha y anotó en el segundo intento el que resultó ser el único gol mientras Brentford resistía un asedio en la segunda mitad .

protesta de los aficionados del united

El United desperdició una ventaja de dos goles obtenida por los tantos de Casemiro y Matheus Cunha, y Raúl Jiménez —a través de un penal— y Kevin anotaron para que el Fulham empatara brevemente en Old Trafford .

Todavía hubo tiempo para que Bruno Fernandes enviara un centro que fue controlado por Sesko antes de girar y rematar frente al Stretford End.

El partido tuvo lugar después de una protesta de alrededor de 500-600 aficionados del United descontentos con los dueños de los 20 veces campeones , pero el equipo finalmente está en una posición decente en la liga —cuarto lugar— en su intento de regresar a la Liga de Campeones.

El United está cinco puntos detrás de Villa con 14 jornadas restantes.

También el domingo, el Crystal Palace —sin su delantero estrella Jean-Philippe Mateta que podría irse al AC Milan— empató 1-1 con un Nottingham Forest, que se quedó con diez jugadores cuando Neco Williams fue expulsado a los 45 minutos por una mano en la línea.