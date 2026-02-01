Martínez y Hurtado definen triunfo de Delfines sobra Moca

El representativo de Delfines del Este logró una importante victoria de tres goles por uno a domicilio ante los aurinegros de Moca fc en el polideportivo de dicha ciudad.

Los locales se pusieron en ventaja en el minuto 23 por medio de Sergio Ventura, pero al 24 los rojiblancos igualaron las acciones con un buen tanto de Yonier Hurtado para terminar la primera mitad empatados a uno.

En el segundo tiempo Moca FC lo intentó pero se encontró con un muro defensivo por parte de los visitantes y justo cuando mejor estaban jugando los mocanos llegó el segundo para Delfines, gol de Joselvis Martínez de cabeza al 80.

Cuando se jugaba tiempo de descuento Moca tuvo una ocasión clara de gol en los pies de Yessy Mena, pero este no pudo definir.

De su parte Delfines aprovechó una contra en donde Johander Bou fue derribado en el área mocana para que el central sentencie la pena máxima. El penal lo convirtió Jhon Ramos para poner el definitivo tres por uno para Delfines.

Luego de cuatro fechas Cibao, Delfines y Moca cuentan con 7 puntos, Club Atlético Pantoja y Salcedo con 5 y OyM fc con 1.