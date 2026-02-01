Otro espectáculo de Yamal con el Barcelona en la victoria ante Elche

Lamine Yamal ofreció otro espectáculo al anotar el primer gol del Barcelona y atormentar a los defensores durante todo el partido para encabezar al líder de La Liga a una victoria por 3-1 en Elche el sábado.

Yamal anotó en el sexto minuto y asistió a Marcus Rashford para asegurar la victoria al final del segundo tiempo. Elche empató brevemente en la primera mitad antes de que Ferran Torres restableciera una ventaja de 2-1 justo antes del descanso en el Estadio Martínez Valero.

Sus goles permitieron al Barcelona abrir una brecha de cuatro puntos sobre el segundo clasificado, el Real Madrid, antes de que reciba al Rayo Vallecano este domingo.

Fue el tercer partido consecutivo en el que Yamal ha anotado con el Barcelona. El astro español de 18 años también marcó en la victoria por 3-0 sobre el Real Oviedo el fin de semana pasado y en la victoria por 4-1 sobre el Copenhague el miércoles para conducir a su equipo a los octavos de final de la Liga de Campeones.

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, elogió a Yamal, diciendo que todavía “tiene potencial para alcanzar otro nivel”.

Elche ha sorprendido en su regreso a la máxima categoría esta temporada con su mentalidad que privilegia el ataque a pesar de tener una plantilla modesta. Ha perdido sólo una vez en casa en 11 partidos anteriores, incluyendo un empate 2-2 con el Madrid.

Y el entrenador Eder Sarabia, exasistente del Barcelona, no se acobardó en su intento por igualar el poder ofensivo de su adversario.

Pero los anfitriones tuvieron suerte de estar sólo un gol abajo al descanso después de una primera mitad vertiginosa por parte de los visitantes. Además de los goles de Yamal y Torres, el defensor del Elche, Víctor Chus, despejó tiros de Raphinha y Torres sobre la línea. Dani Olmo y Torres golpearon los palos un total de tres veces.

“Jugamos un partido fantástico hoy, excepto en los metros finales”, dijo Flick. “Normalmente en la primera mitad habríamos decidido este partido”.

Yamal puso en marcha al Barcelona temprano cuando Olmo, titular por tercera ocasión consecutiva por el lesionado Pedri, recuperó un balón y envió un pase largo al espacio abierto, cuando el lateral izquierdo del Elche estaba fuera de posición. Yamal hizo el resto al driblar al exportero del Barcelona Iñaki Peña y anotar su 13er gol en esta campaña.

El delantero del Elche, Álvaro Rodríguez, igualó contra el flujo del juego. Venció al portero Joan García uno a uno después de que Germán Valera lo habilitó detrás de la alta línea defensiva del Barcelona.

El Barcelona respondió avanzando con fuerza. Terminó el partido con 30 tiros totales frente a los nueve del Elche.

Torres golpeó el travesaño con una volea. Inmediatamente después, el balón golpeó su hombro y volvió al poste. Un pase de Yamal fue desperdiciado por Fermín López al borde del área chica cuando disparó alto.

A los 39, Torres devolvió la ventaja al Barcelona al aprovechar una exquisita jugada colectiva. El delantero jugó hacia Frenkie de Jong libre en el área, De Jong atrajo a Peña y devolvió el balón a Torres para que definiera al ángulo superior.

Rashford entró por Raphinha al descanso y anotó a los 72 minutos después de que Yamal se escapó en el contraataque y cuadró un pase que un defensor del Elche tocó. El exdelantro del Manchester United terminó haciendo el remate.

La derrota dejó al Elche en el 12º lugar.

Atlético se estanca

El Atlético de Madrid se resignó a un empate sin goles en el campo de Levante, amenazado por el descenso, tres días después de caer en el feudo de Bodø/Glimt por 2-1 en la Liga de Campeones. El resultado dejó al club Colchonero en tercer lugar a diez puntos del Barcelona.

El delantero del Atlético, Alexander Sorloth, fue llevado a un hospital después de chocar cabezas con un jugador del Levante en la primera mitad.

Moreno anota dos veces

Gerard Moreno anotó dos veces para asegurar al Villarreal, cuarto en la tabla, un empate 2-2 en la cancha del Osasuna, que dominó la primera mitad.

El extremo Víctor Múñoz y el delantero Ante Budimir anotaron para Osasuna.