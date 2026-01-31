Real Madrid vuelve a citarse con Benfica en la Liga de Campeones

El Real Madrid tendrá una revancha inmediata con Benfica luego que los equipos fueran emparejados el viernes en los repechajes de la Liga de Campeones.

Benfica venció el miércoles 4-2 al Madrid, negándole a los 15 veces campeones de Europa el pase directo a los octavos de final.

El campeón defensor Paris Saint-Germain recorrerá la ruta de los repechajes por segunda edición consecutiva y afrontrá un duelo netamente francés contra Mónaco.

Y el modesto club noruego Bodø/Glimt, la gran revelación del torneo, se las verá contra el Inter de Milán, que perdió la final de la pasada edición contra el PSG.

Los ganadores de los repechajes a doble partido avanzarán a los octavos de final, donde el Madrid podría cruzarse otra contra el Manchester City.