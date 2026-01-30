Cibao FC enfrenta O&M este sábado en la Liguilla de la LDF

La jornada 4 de la Liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2025-2026), enfrentará al campeón y subcampeón de la versión 2024, cuando Cibao FC reciba en su feudo a la Universidad O&M, en el evento dedicado al propulsor de esta disciplina deportiva doctor José Rafael Abinader.

El duelo entre los campeones y subcampeones será este sábado a partir de las 6:00 de la tarde, en el estadio de césped híbrido de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

Cibao FC suma cuatro puntos en la Liguilla, productos de una victoria, un empate y una derrota, en sus primeras tres salidas al terreno.

Mientras que los universitarios solo han logrado sumar un punto, conseguido con un empate y dos derrotas.

Los estudiantes que no han podido ganar en la Liguilla, tienen la responsabilidad de representar el país en la Copa de Campeones de Concacaf, evento donde enfrentarán al club Cincinnati de la Mejor League Soccer (MLS).

En los partidos jugados hasta la fecha, la tropa de Junior Scheldeur tiene 3 goles a favor y la misma cantidad en contra. Mientras que la Universidad O&M tiene un pésimo menos 4.

La jornada 3 fue de pocos goles y los tres partidos resultaron empate, cuando Cibao FC concluyó 2-2 contra Jarabacoa FC, gracias a un doblete de Edwarlyn Reyes.

Ángel Pérez sigue siendo el máximo goleador del club Naranja con 8, mientras que Edwarlyn Reyes ahora tiene 6, Rivaldo Correa tiene 3, la misma cantidad de Carlos “Caballo” Ventura, quien se fue a Bolivia. Al cuidado de la portería tienen a Miguel Lloyd y Edwin “Gato” Frías.

El Club Atlético Pantoja y Moca FC igualaron 1-1, en tanto que los Delfines del Este y la Universidad O&M sumaron un punto, pero no goles con un 0-0.

La jornada 4 de la Liguilla comienza el sábado cuando Salcedo FC reciba en el estadio Domingo Polonia a Pantoja, encuentro previsto para las 3:30 de la tarde.

La actividad de esta semana cierra el domingo, cuando Moca FC sea anfitriona de los Delfines del Este, a las 6:00 de la tarde en el estadio Moca 85.

Moca FC está dominando la tabla de posiciones con 7 puntos, productos de 2 victorias y un empate, Cibao FC, Pantoja, Delfines y Salcedo tiene marcas similares de 4 tantos y los estudiantes de la O&M solo con uno.