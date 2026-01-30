Cibao FC contrata al mediocampista Mateo Palacios

El Cibao FC anunció la contratación del mediocampista colombiano Mateo Palacios, un refuerzo que se integra de inmediato al plantel que actualmente disputa la Liguilla, segunda etapa de la Liga Dominicana de Fútbol.

Con 29 años, 1.74 m y 70 kg, Palacios es un jugador de corte ofensivo: se desempeña principalmente como mediapunta (“10”), con capacidad para jugar de interior o extremo invertido, y con la derecha como pierna dominante.

Palacios se suma al equipo campeón del fútbol profesional dominicano justo en un tramo decisivo: este sábado, los naranjas chocan ante Universidad O&M por la cuarta fecha de la Liguilla. El encuentro está pautado para las 6:00 p. m., en el estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

En su recorrido por el balompié internacional, Mateo Palacios ha vestido las camisetas de Marquense (Guatemala) —su última parada en la temporada 2025-26—, Persipa Pati (Indonesia) y Bangladesh Police (Bangladesh); además, en Colombia militó en Deportivo Pasto, Alianza FC y Boyacá Chicó, acumulando experiencia en ligas y estilos de juego distintos.

En su carrera por clubes, registra 175 partidos, con 17 goles y 23 asistencias. Actualmente, Cibao FC suma 4 puntos en la Liguilla (récord de 1 victoria, 1 empate y 1 derrota) tras las primeras tres jornadas.