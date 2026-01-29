Liga de Campeones: quiénes se han clasificado, quiénes están en repesca y quiénes están fuera

¿Cómo queda la situación de la Liga de Campeones una vez concluida la primera fase?

Equipos clasificados automáticamente a los octavos de final

Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting de Lisboa, Manchester City.

Cómo luce el repechaje para definir los lugares restantes en los octavos de final

Mónaco o Qarabag vs. Paris Saint-Germain o Newcastle (por el derecho a jugar contra Barcelona o Chelsea)

Brujas o Galatasaray vs. Juventus o Atlético de Madrid (por el derecho a jugar contra Liverpool o Tottenham)

Bodo/Glimt o Benfica vs. Real Madrid o Inter de Milán (por el derecho a jugar contra Sporting de Lisboa o Manchester City)

Borussia Dortmund u Olympiakos vs. Atalanta o Bayer Leverkusen (por el derecho a jugar contra Arsenal o Bayern Múnich)

Equipos eliminados de la Liga de Campeones

Marsella, Pafos, Union Saint-Gilloise, PSV Eindhoven, Athletic de Bilbao, Napoli, FC Copenhague, Ajax, Eintracht Fráncfort, Slavia Praga, Villarreal, Kairat.