FIFA aprobó solicitud para implementar el programa Football for Schools en RD

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) informó que fue aprobada la solicitud hecha por la Federación Dominicana de Fútbol (FDF) para implementar el Programa Football for Schools en la República Dominicana. Un ambicioso programa que busca impactar las generaciones futuras del país con principios y valores humanos de la mano de la FIFA y la Unesco.

La FDF junto al Ministerio de Educación, Ministerio de Deportes y Recreación, y el Instituto Nacional de Educación Física han articulado una alianza sin precedentes con la finalidad de que este grandioso proyecto llegue a la República Dominicana. Las gestiones iniciaron en mayo de 2025.

En representación de la FDF, José Francisco Deschamps (presidente) y Janet Rivera (gestora institucional) estuvieron junto al ministro de Deportes, Kelvin Cruz y al director del Inefi, Alberto Rodríguez para hacer el anuncio de la aprobación de FIFA al proyecto.

FIFA Football for Schools (F4S) es un programa global, desarrollado en colaboración con la Unesco, que busca integrar el fútbol en las escuelas como herramienta educativa y de desarrollo para niñas y niños. Su propósito principal es hacer el fútbol más accesible dentro del sistema educativo y, al mismo tiempo, desplegar habilidades para la vida -trabajo en equipo, respeto, autoestima, promover la inclusión y equidad, resolución de problemas- a través de actividades futbolísticas y pedagógicas.

Este programa impacta a 151 federaciones miembro (de FIFA), más de 62 millones de niños y niñas se están beneficiando, mientras que más de 5.000 educadores han sido formados por FIFA. El objetivo es llegar a todos los rincones del mundo donde niños y niñas carecen de oportunidades.

“Nos complace informarle que, tras revisar al detalle la documentación aportada, la administración de la FIFA ha decidido aprobar su solicitud para implementar el Programa Football for Schools en la República Dominicana”, expresa la misiva dirigida a la FDF.

En esta primera etapa el objetivo es poder abarcar unas 300 escuelas pertenecientes a todos los distritos escolares del país.

Para la puesta en marcha del Programa Football for Schools, la FIFA proveerá unos 10 mil balones, equipamiento, material didáctico, capacitación para personal docente, asociaciones y autoridades educativas, una aplicación digital para monitorear el desempeño del programa y un respaldo económico de 50 mil dólares para la Asociación Miembro (FDF).

El programa está diseñado para niñas y niños desde los 4 hasta los 14 años y apoya la incorporación de fútbol dentro del currículo escolar o como actividad extracurricular.