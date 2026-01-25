La Liguilla sigue al rojo vivo

Los oncenos de Delfines del Este y universitarios de OyM empataron sin goles en el estadio del Parque del Este por la tercera jornada de la Liguilla de la LDF.

La primera mitad fue dominada por los locales de Delfines, pero se encontraron con un Omry Bello en estado de gracia que evitó varias veces el gol de los cetáceos.

En el segundo tiempo el libreto cambió y los omeyanos crearon varias ocasiones y fueron más intensos en la mitad de la cancha.

Con el empate sin goles Delfines suma cuatro puntos y OyM su primera unidad en la fase de liguilla del torneo.

Tras haberse disputado tres fechas de la Liguilla Moca fc es líder con siete puntos, le siguen Salcedo, Cibao , club Atletico Pantoja y Delfines con cuatro y OyM con un solo punto.

La jornada cuatro inicia el sábado 31 de enero con los enfrentamientos entre Salcedo y club Atlético Pantoja en el Domingo Polonia y Cibao será local ante OyM. El domingo 1 de febrero el líder Moca fc recibirá a Delfines Del Este.