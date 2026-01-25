Lautaro sigue como líder goleador de la Serie A

Tabla de goleadores de la Serie A tras los partidos de este domingo en la 22ª jornada:

12 goles: Lautaro Martínez (Inter)

8 goles: Douvikas (Como), Paz (Como), Pulisic (Milan), Yildiz (Juventus)

7 goles: Calhanoglu (Inter), Leão (Milan), Orsolini (Bolonia)

6 goles: Castro (Bolonia), Davis (Udinese), Höjlund (Nápoles), Krstovic (Atalanta), Mandragora (Fiorentina), Orban (Hellas Verona), Pallegrino (Parma), Scamacca (Atalanta), Soulé (Roma), Thuram (Inter).