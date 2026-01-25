Jonathan David recupera su forma y la Juventus golea 3-0 al Napoli en la Serie A

El destacado canadiense Jonathan David está redescubriendo su forma antes del Mundial.

David anotó su tercer gol en cuatro partidos y la Juventus venció el domingo 3-0 al campeón defensor Napoli en la Serie A.

Con este resultado, Luciano Spalletti superó a Antonio Conte con ambos entrenadores enfrentándo a sus antiguos equipos.

A mitad de la primera mitad, David bajó con el pecho un pase por encima de Manuel Locatelli y lo empujó hacia adentro.

Tres minutos antes, el centrocampista de la Juventus Khephren Thuram había golpeado el poste, y tres minutos después del gol, el club de Turín tuvo otra oportunidad cuando el disparo de Francisco Conceicao fue despejado de la línea por el defensor del Napoli Alessandro Buongiorno.

Kenan Yildiz y Filip Kostic añadieron goles en la segunda mitad para la Juventus, que jugaba como local.