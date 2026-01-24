Los Steelers contratan a Mike McCarthy como entrenador en jefe

Los Pittsburgh Steelers contrataron este sábado a Mike McCarthy como entrenador en jefe para la temporada 2026 de la NFL.

McCarthy, de 62 años, llega en sustitución de Mike Tomlin, quien permaneció en el cargo por 19 temporadas sin tener una campaña con números negativos, un récord en el equipo.

A pesar de sus históricos registros, Tomlin dejó a la franquicia el 15 de enero pasado, luego de caer en la ronda de comodines ante los Houston Texans.

Los Steelers serán el tercer equipo al que dirige Mike McCarthy en la NFL.

El primero fue los Green Bay Packers, a los que entrenó durante 13 temporadas con récord de 125 ganados, 77 perdidos y dos empates, con Aaron Rodgers en los controles.

En ese tiempo sumó seis títulos de la división Norte de la Conferencia Nacional (NFC) y una victoria en el Super Bowl XLV.

A partir del 2020 se hizo cargo de los Dallas Cowboys, equipo con el que tuvo marca de 49 triunfos y 39 derrotas.

Llevó a la franquicia de la estrella solitaria a dos campeonatos del Este de la NFC y tres apariciones en playoffs en cinco campañas.

Con la llegada del veterano entrenador, los Steelers esperan convencer a Aarón Rodgers, al que conoce de su etapa en Packers, de permanecer al menos una campaña más en activo antes de retirarse.

McCarthy es el decimoséptimo entrenador principal en la historia de los Steelers y el cuarto desde 1969.

Tuvo a Chuck Noll de 1969 a 1991, a Bill Cowher de 1992 a 2006, y a Tomlin del 2007 al 2025.

Los Steelers esperan que McCarthy, quien creció en Pittsburgh, pueda regresar al equipo a disputar un Super Bowl.

Los Pittsburgh Steelers son, junto con los New England Patriots, los equipos más ganadores del Super Bowl, con seis cada uno.