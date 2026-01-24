Real Madrid toma la cima de La Liga con victoria ante Villarreal

A pesar de un cambio de entrenador y un juego deficiente que molestó a sus aficionados, el Real Madrid regresó a la cima de La Liga después gracias a un doblete de Kylian Mbappé en la victoria el sábado 2-0 sobre el Villarreal.

Mbappé anotó al inicio de la segunda mitad y añadió un penal en tiempo de descuento para asegurar que el Madrid se colocara dos puntos por encima del Barcelona, que necesitará vencer al colista Real Oviedo en casa el domingo para recuperar el primer lugar.

Esos fueron los goles número 20 y 21 de Mbappé, líder de La Liga, en 20 apariciones.

El Madrid se ha mantenido cerca del Barcelona a pesar de no estar jugando al nivel que exigen sus exigentes directivos y seguidores.

El club despidió al entrenador Xabi Alonso después de perder ante el Barcelona la final de la Supercopa de España hace dos semanas, solo para que el equipo también sufriera una vergonzosa eliminación ante un equipo de segunda división en la Copa del Rey en el debut de su reemplazo, Álvaro Arbeloa.

El repentino cambio de entrenador y el mal juego provocaron protestas de los aficionados durante los dos últimos partidos en casa del Madrid, un par de victorias en La Liga y la Liga de Campeones.

Pero una derrota del Barcelona en la Real Sociedad el fin de semana pasado abrió la puerta para que el Madrid se adelantara en Villarreal. Y ahora Arbeloa ha dirigido tres cómodas victorias consecutivas.

El Villarreal aún tiene un partido más por jugar, pero cayó al cuarto lugar a diez puntos detrás del Madrid.

Héroe de Senegal de vuelta en el Villarreal

Pape Gueye, que se convirtió en el héroe de Senegal gracias a su gol en tiempo extra para vencer a Marruecos en la final de la Copa Africana de Naciones la semana pasada, regresó a la alineación titular del Villarreal.

El largo disparo de Gueye desde fuera del área apenas falló en la mejor oportunidad del anfitrión en la primera mitad.

El delantero marroquí Brahim Díaz, quien falló un penalti que podría haber dado la ventaja a Marruecos al final del tiempo de descuento, entró como suplente en la segunda mitad para el Madrid.