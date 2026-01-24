Gustavo Ascona salva empate del Moca FC ante Pantoja

Una genialidad dentro del área de Gustavo Ascona rescató un valioso empate 1-1 ante Pantoja, este sábado, en la jornada 3 de la Liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2026), certamen dedicado a la memoria del propulsor de esta disciplina, doctor José Rafael Abinader.

El delantero argentino Gustavo Ascona, quien tenía apenas minutos de haber ingresado como cambio, mostró toda su jerarquía y olfato goleador al minuto 67, cuando definió con gran agudeza dentro del área para igualar el marcador y mantener al MOCA FC en el primer lugar de la tabla, ahora con 7 puntos.

Los locales fueron los primeros en golpear el marcador con anotación de Carlos Sarante al minuto 16, ventaja que le permitió a Pantoja irse al descanso con el 1-0 a su favor en el estadio Panamericano de San Cristóbal.

En la segunda mitad, ambos equipos generaron múltiples ocasiones ofensivas, pero fue el conjunto aurinegro el que logró capitalizar, gracias al tanto de Ascona, para sellar el empate 1-1 que mantiene su condición de líder en la liguilla.

En los minutos finales, Saúl Ventura tuvo la oportunidad de sentenciar el encuentro tras una clara llegada, pero la defensa local reaccionó a tiempo y evitó la caída de la portería defendida por Alexandro Baroni.