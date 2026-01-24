Cibao y Salcedo empatan en Santiago

Los oncenos representativos de Cibao fc y Salcedo fc empataron a dos goles en un emocionante partido celebrado en el estadio universitario de la PUCMM.

Los visitantes de Salcedo abrieron el marcador tras un disparo del goleador Daniel Jamesley que rebotó en la anatomía de Edwarlyn Reyes para auto gol de Cibao y poner en ventaja a Salcedo al minuto veinte .

Cuando terminaba la primera parte el mismo Edwarlyn Reyes marcó el tanto del empate para la tropa naranja e irse igualados a uno al descanso.

En el segundo tiempo los de la provincia Hermanas Mirabal nuevamente se fueron delante en el marcador con diana de Daniel Jamesley al cincuenta y seis para el dos a uno.

En el tiempo agregado llegó el dos a dos final por parte de Cibao, justamente Edwarlyn Reyes aprovechó una pelota colgada en el área salcedense para de pierna derecha cerrar el resultado.

Tanto Cibao como Salcedo cuentan con cuatro puntos , fruto de una victoria , un empate y una derrota respectivamente.

La jornada tres de la liguilla sigue este domingo a las tres y treinta de la tarde en el Parque del Este con el enfrentamiento entre Delfines y los universitarios de OYM.