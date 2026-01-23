¿Cómo Vinícius pasó de héroe a villano para muchos aficionados del Real Madrid?

Siempre en el centro de atención, Vinícius Júnior ha pasado de héroe a villano para muchos aficionados del Real Madrid.

El astro brasileño lha marcado goles cruciales para asegurar títulos de la Liga de Campeones, ha estado cerca de ganar el Balón de Oro y ha liderado una lucha contra el racismo en el fútbol español, y todo eso a los 25 años.

Y sin embargo, ahora, muchos seguidores del Madrid le han dado la espalda.

La multitud en el Estadio Santiago Bernabéu lo abucheó ruidosamente durante los dos últimos partidos en casa. Su nombre fue abucheado cuando se anunció antes del inicio y cuando tocó el balón durante la victoria 2-0 sobre Levante el fin de semana pasado. Y los abucheos volvieron en los primeros compases del duelo de mitad de semana contra Mónaco en la Liga de Campeones.

Su sólida actuación contra Mónaco, que incluyó un gol y tres asistencias, pareció apaciguar un poco a la multitud, con los abucheos disipándose en la segunda mitad.

Pero con las conjeturas que la liga cargada de dinero de Arabia Saudí todavía quiere a Vinícius, los próximos meses podrían ser decisivos para un jugador cuyo contrato expira en 2027.

Cuando se le preguntó el viernes si esperaba que Vinícius y el club acordaran pronto una nueva extensión de contrato, el entrenador Álvaro Arbeloa dijo que no le tocaba involucrarse.

“No me corresponde a mí, es cosa del club y del jugador. Claro que deseo que siga haciendo historia aquí”, dijo el exdefensor del Madrid, quien asumió la dirección técnica el equipo a principios de este mes.

culpan a vinícius por el fiasco de alonso

Muchos seguidores del Madrid señalan a Vinícius como una de las principales razones por las que el muy cortizado Xabi Alonso apenas duró media temporada como entrenador.

Se informó que Vinícius no estaba contento jugando para el ex mediocampista del Madrid, quien lo sustituyó más a menudo que su predecesor Carlos Ancelotti, bajo quien Vinícius encandinló. El brasileño se disculpó con los aficionados en las redes sociales después de su arrebato público al ser sustituido por Alonso en el clásico contra el Barcelona en octubre.

El habilidoso delantero también fue considerado responsable de su parte en la vergonzosa eliminación del Madrid de la Copa del Rey ante un equipo de segunda división en el debut de Arbeloa.

Otros jugadores, incluidos Jude Bellingham, también han sido abucheados, pero Vinícius ha cargado con la mayor parte de las frustraciones de los aficionados.

Kylian Mbappé, su compañero de ataque, hizo una defensa apasionada de Vinícius antes del partido contra Mónaco, pidiendo a los aficionados que no centraran su ira en él.

“Es un ser humano”, subrayó el astro francés. “Es un grandísimo jugador. Es un tipo increíble, tengo la suerte de conocerle y le tengo mucho cariño. Tenemos que protegerle mejor. Para que no esté solo contra la gente. No está solo en el Madrid. Todos estamos con él. Si está a su mejor nivel es uno de los mejores del mundo”.

Mbappé habló después de que surgieran imágenes en las que parecía darle consuelo Vinícius, quien tenía la cabeza entre las manos cuando escuchó al público del Bernabéu silbar cuando se anunció su nombre antes del partido contra Levante.

ascenso rápido

Vinícius llegó al Madrid a los 18 años en una transferencia del club brasileño Flamengo como un talento en bruto. Inmediatamente impresionó a los aficionados del Madrid con su velocidad de regate, pero había dudas de que pudiera convertirse en un jugador de élite debido a su mediocre capacidad para definir frente al arco rival.

El regreso de Ancelotti para liderar al Madrid en 2021 coincidió con el avance de Vinícius y su transformación en uno de los mejores delanteros del mundo. Lograba aprovechar la gran cantidad de ocasaiones gol que creaba por la banda izquierda.

Marcó el único gol de la final de la Liga de Campeones de 2022 contra Liverpool. También anotó en una victoria 2-0 sobre Borussia Dortmund en la final de 2024 para que los merengues alzaran la Copa de Europa número 15 de su historia.

ataques racistas

Durante su ascenso a la élite, Vinícius también se convirtió en una de las voces líderes contra el racismo en España después de ser repetidamente blanco de insultos racistas por parte de aficionados rivales durante los partidos fuera de casa.

Reclamó que los dirigentes de La Liga hicieran más para detener el abuso y recibió elogios por no retroceder ante los aficionados provocadores.

Pero el nivel de rendimiento de Vinícius ha disminuido desde que no logró ganar el Balón de Oro 2024, meses después de ganar una segunda Liga de Campeones. El Madrid sintió que su jugador había sido desairado cuando quedó en segundo lugar detrás de Rodri Hernández, centrocampista del Manchester City, y canceló los planes para asistir a la gala de premios.

También se ganó la reputación de ser un jugador que provoca a los jugadores rivales, a veces hasta el punto de perder el enfoque en el juego, una actitud que a veces ponía a prueba la paciencia de sus técnicos.

el mundial por delante

Independientemente de lo que suceda esta temporada con el Madrid, la fecha más importante en el calendario para Vinícius es el inicio de la Copa del Mundo en América del Norte.

La presión estará sobre él para liderar a un equipo de Brasil ahora dirigido por Ancelotti y que lleva las enormes expectativas del país de ganar un sexto título.