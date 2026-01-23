El colombiano Víctor Minotta se incorpora al Cibao FC

Cibao Fútbol Club informó la incorporación del futbolista colombiano Víctor Alexis Minotta Quiñonez como nuevo refuerzo del conjunto naranja, una pieza que llega para sumar juventud, versatilidad y proyección al plantel.

Minotta se desempeña como extremo y destaca por su potencia y explosividad en el uno contra uno, su capacidad para encarar y desbordar por banda, la buena ejecución de centros y un notable despliegue físico. Es un jugador que puede marcar diferencia en campo rival, pero que también se entrega en el ida y vuelta, aportando tanto en fase ofensiva como defensiva.

A nivel internacional, el nuevo jugador de Cibao FC cuenta con experiencia en el fútbol mexicano, tras su paso por Alebrijes de Oaxaca y Club Jaiba Brava, ambos de la Liga Expansión MX. Además, fue convocado a microciclos de la Selección Colombia Sub-20, reflejo de su proyección y rendimiento competitivo.

Minotta, nacido el 25 de marzo de 2003 en Cali, Colombia, se formó en las categorías inferiores del Deportivo Cali, una de las canteras más reconocidas del fútbol colombiano. Posteriormente continuó su desarrollo en el Atlético Huila, donde participó en la Supercopa Juvenil Sub-20, logró debutar en el fútbol profesional y se consagró campeón del Torneo BetPlay, sumando una experiencia importante en contextos de alta exigencia competitiva. También tuvo acción en la Liga BetPlay y la Copa Colombia.

Con esta incorporación, Cibao FC mantiene el paso en su plan de fortalecer la plantilla con jugadores jóvenes, intensos y competitivos, alineados con la filosofía del club y enfocados en aportar al crecimiento colectivo de la institución.