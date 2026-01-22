Cibao y Salcedo se enfrentan el sábado en la liguilla de la LDF

Otro pulso entre equipos cibaeños se vivirá este sábado en la Liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2025-2026), cuando el Cibao FC recibe en su feudo al sorprendente y debutante Salcedo FC, en partido de la jornada 3 del evento dedicado a la memoria del propulsor de esta disciplina deportiva, doctor José Rafael Abinader.

El encuentro, en el estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, está pautado para que ruede el balón a las 6:00 de la tarde.

Ambos clubes llegan a la tercera fecha con marcas similares de tres puntos, producto de una victoria y una derrota en las dos primeras jornadas.

Cibao FC presenta un gol a favor y uno en contra; mientras que Salcedo FC tiene uno anotado y su portería ha recibido dos, para un diferencial negativo de -1.

El máximo goleador de los dirigidos por Junior Scheldeur es Ángel Pérez, quien ha vulnerado el arco rival en ocho ocasiones. Edwarlyn Reyes le sigue con cuatro, al igual que Rivaldo Correa y Carlos “Caballo” Ventura, quien se fue a jugar a Bolivia. Con dos goles figuran Wilman Modesta, Julio César Murillo, Walter Acuña, Julián Gómez, Leonardo Villalba y Javier Roces.

Con un tanto, en la lista naranja aparecen Gabriel Peguero, Yunior Peralta, Cesarín Ortiz, Gonzalo Alarcón, Elián López y Jean Carlos López.

El arco naranja ha sido custodiado por Miguel Lloyd, Edwin “Gato” Frías, Enzo Guzmán y Elián Beras.

Por Salcedo FC, el líder goleador del campeonato es Daniel Jamesley, quien ha batido la portería contraria en 13 oportunidades. Gastón Comas suma cuatro, y con dos están Alejandro Carrera, Starling Alba y Jairo Alegría.