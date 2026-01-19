Kylian Mbappé criticó a los hinchas del Real Madrid por abuchear a Vinicius Junior

Kylian Mbappé criticó a los hinchas del Real Madrid por señalar a Vinicius Junior y abuchear al astro brasileño en el partido de La Liga española del equipo el sábado.

Mbappé dijo que los aficionados tienen derecho a abuchear cuando están descontentos, pero deberían criticar a todo el equipo y no a jugadores específicos.

“Entiendo a la afición”, afirmó Mbappé el lunes antes del compromiso del Madrid en la Liga de Campeones contra Mónaco el martes. “Antes de ser futbolista era un joven y cuando no estaba contento hablaba mal de los jugadores y, si estaba en el campo, pitaba”.

“Lo que no me gustó, fue que si pitan debe ser a toda la plantilla. No se debe señalar a un jugador”, añadió.

El Madrid venció el sábado 2-0 a Levante para poner fin a una racha de malos resultados que incluyó una derrota ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí el fin de semana pasado y una humillante eliminación contra el Albacete de la segunda división en los octavos de final de la Copa del Rey el miércoles.