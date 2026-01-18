Con gol de Daniel Jamesley Salcedo se impone 3-2 a la Universidad O&M

El conjunto representativo de Salcedo FC venció tres goles por dos a su similar de OyM fc en el estadio Panamericano en el cierre de la jornada dos de la liguilla de la LDF.

El primer tanto del encuentro fue obra del colombiano Jairo Alegría para los salcedenses al minuto treinta y ocho.

Cuatro minutos más tarde llegó el empate universitario tras un tiro libre magistral de Anyelo Gómez para irse al descanso empatados a un tanto .

La segunda mitad fue emocionante y los goles no tardaron en llegar. Salcedo marcó el segundo al cincuenta y nueve por medio de Jean Carlos Almánzar.

Los omeyanos no se dejaron caer y volvieron a igualar. El tanto fue de Héctor Ramírez al sesenta y siete.

Con el encuentro igualado a dos ambos oncenos salieron en busca del tan anhelado gol del triunfo, el cual finalmente llegó al noventa para Salcedo. El tanto fue de penal , obra del goleador Daniel Jamesley para el tres a dos final.

Estos fueron los primeros tres puntos de Salcedo fc en la fase de la liguilla, en tanto que OyM no suma unidades en dos jornadas