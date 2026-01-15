Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Cibao FC contrata al preparador físico argentino Hernán Alejandro Ancasi

Se suma al proyecto deportivo de la institución, aportando conocimiento, metodología y experiencia internacional.

Hernán Alejandro Ancasi cuenta con una sólida trayectoria en el fútbol formativo y profesional de Sudamérica.

Listín DiarioSantiago

Cibao Fútbol Club anunció la incorporación del preparador físico Hernán Alejandro Ancasi , profesional argentino nacido en Jujuy, con una sólida trayectoria en el fútbol formativo y profesional de Sudamérica, así como una marcada especialización en alto rendimiento y análisis del desempeño deportivo.

Ancasi inició su carrera en el fútbol en el año 2014, desempeñándose en diversas academias y clubes, lo que le permitió desarrollar una formación integral en el área de la preparación física. Es Profesor de Educación Física, cuenta con licencias ATFA A y B como Preparador Físico, licencia A como director técnico, y actualmente cursa la Licenciatura en Alto Rendimiento en la Universidad de San Pablo de Tucumán.

A lo largo de su carrera ha trabajado en instituciones de Argentina, Paraguay y Ecuador, destacándose su labor en Altos Hornos Zapla, donde fue preparador físico del plantel de Primera División y coordinador de las divisiones inferiores; en la Asociación Paraguaya de Fútbol, formando parte del CARDIF (Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas) como evaluador, analista de rendimiento y coordinador de la preparación física; y en el Club Libertad de Paraguay, donde integró el cuerpo técnico del plantel profesional de fútbol playa, logrando la clasificación a la Copa Libertadores.

Además, cuenta con experiencia internacional en el desarrollo y evaluación del rendimiento en clubes como Sport Norteamérica de Ecuador, Gimnasia y Tiro de Salta, y diversas instituciones del fútbol paraguayo.

Paralelamente a su labor en campo, Ancasi posee una destacada trayectoria académica y docente, siendo profesor en la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA) y expositor en programas de formación de preparadores físicos y directores técnicos. Su constante actualización incluye capacitaciones y cursos avalados por CONMEBOL, la Asociación Paraguaya de Fútbol y el Comité Olímpico Paraguayo, con énfasis en metodología de entrenamiento, neurociencia aplicada al deporte, prevención de lesiones y planificación del rendimiento.

Con su llegada a Cibao FC, Hernán Ancasi se suma al proyecto deportivo de la institución, aportando conocimiento, metodología y experiencia internacional al desarrollo físico y competitivo de sus planteles.

