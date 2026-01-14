Real Madrid fue eliminado de la Copa del Rey tras caer ante Albacete

Álvaro Arbeloa tuvo un mal comienzo como nuevo entrenador del Real Madrid, viendo a su equipo perder 3-2 ante el club de segunda división Albacete y quedar eliminado de la Copa del Rey en los octavos de final el miércoles.

Jefté Betancor marcó el gol de la victoria a los cuatro minutos del descuento, clasificando al Albacete para cuartos de final. Gonzalo García también había marcado en el tiempo añadido para el Madrid, igualando el partido a 2-2.

El Madrid tuvo problemas desde el principio en el debut de Arbeloa, ex entrenador del filial del club que el lunes fue elegido para sustituir a Xabi Alonso tras un tumultuoso período de ocho meses al mando.

Los locales se adelantaron en el marcador con un cabezazo de Javier Villar tras un saque de esquina en el 42 y Franco Mastantuono igualó a bocajarro a los tres minutos del descuento de la primera parte. Betancor adelantó de nuevo al Albacete en el 82 con un disparo desde dentro del área después de que la defensa madrileña no lograra despejar un centro al área.

Arbeloa utilizó a algunos jugadores del filial y dio descanso a algunas de sus estrellas más destacadas, como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Thibaut Courtois y Rodrygo. El equipo tuvo dificultades para crear ocasiones de gol.

Al igual que Alonso, Arbeloa, de 42 años, jugó varios años en el Madrid. Lleva 20 años en el club, habiendo entrenado a muchas de sus categorías inferiores.

Como jugador, Arbeloa ayudó al Madrid a ganar ocho títulos entre 2009 y 2016, incluyendo dos Eurocopas y una Liga española. También ayudó a España a ganar el Mundial de 2010 y las Eurocopas de 2008 y 2012.

Otros resultados

En otros encuentros entre clubes de primera división, el Rayo Vallecano perdió 2-0 ante el Alavés y el Real Betis venció al Elche 2-1 en casa

El martes, el Atlético de Madrid venció al Deportivo La Coruña de segunda división por 1-0.

El Barcelona visita el jueves al Racing de Santander, líder de la segunda división.

Los octavos de final se juegan en partidos de eliminación simple.