Pantoja gana el duelo capitalino contra O&M

Los guerreros del club Atlético Pantoja derrotaron tres goles por cero a los universitarios de OYM en el cierre de la fecha uno de la fase de la liguilla de la LDF 2025-2026. El encuentro se disputó en el estadio Panamericano de San Cristóbal.

En el inicio del partido los omeyanos tuvieron la mayor parte del tiempo la posesión del balón teniendo incluso una ocasión clara de gol en los pies de Enmanuel Cuello tras una salida en falso de Alessandro Baroni. La primera mitad terminó sin goles para ambos oncenos.

La etapa complementaria fue dominada de principio a fin por el club Atlético Pantoja. Rápidamente se pusieron en ventaja con gol de vestidor al minuto cuarenta y ocho convertido por Edison Guerrero tras una gran jugada colectiva.

El ataque de los Guerreros continuó y el segundo tanto llegó al cincuenta y cinco por parte del Louka Bertrand, tras un error defensivo de OyM.

El juvenil Carlos Sarante fue el encargado de poner el tercero y cerrar el partido en favor de los dirigidos por Adolfo Monsalve para arrancar la liguilla con triunfo contundente ante los universitarios.

Tras haberse disputado la primera jornada de liguilla Pantoja, Moca y Cibao suman tres unidades, en tanto que Delfines, Salcedo y OYM no tienen puntos.