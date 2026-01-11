El Manchester United queda eliminado de la FA Cup tras perder 2-1 ante el Brighton

El Manchester United, sin entrenador, quedó eliminado de la Copa FA con una derrota por 2-1 ante Brighton el domingo.

Al final de una semana en la que el histórico equipo de la Premier League despidió al entrenador Ruben Amorim , la derrota en Old Trafford probablemente ha condenado al United a otra temporada sin trofeos y fue recibida con fuertes abucheos de la multitud local.

El exdelantero del United Danny Welbeck anotó el gol decisivo en el minuto 64, y el cabezazo tardío de Benjamin Sesko fue sólo un consuelo para los anfitriones en el partido de tercera ronda.

El United ha sido eliminado de ambas competiciones eliminatorias nacionales lo antes posible esta temporada, tras la humillante derrota ante el Grimsby, de cuarta división, en la Copa de la Liga inglesa. Esta última derrota significa que el United jugará un mínimo de 40 partidos oficiales con un equipo de primera división esta temporada.

Su única posibilidad de conseguir un título esta temporada es la Premier League, lo que requeriría un cambio notable, ya que el 20 veces campeón se encuentra actualmente séptimo en la clasificación y a 17 puntos del líder, el Arsenal, con 17 partidos restantes.

El United espera que un entrenador interino les asegure la clasificación para la Champions League. El club ha hablado con los exjugadores Ole Gunnar Solskjaer y Michael Carrick para asumir el cargo hasta el final de la temporada. El entrenador de las categorías inferiores, Darren Fletcher, quien ha dirigido los dos partidos desde la marcha de Amorim, también es candidato, al igual que el exdelantero del United, Ruud van Nistelrooy.

La derrota ante Brighton subrayó el trabajo que tiene por delante el entrenador interino.

Brajan Gruda adelantó a los visitantes en el minuto 12, y Welbeck duplicó la ventaja tras el descanso. Sesko marcó su tercer gol en dos partidos en el 85, pero el suplente Shea Lacey fue expulsado cuatro minutos después y el United no pudo forzar el empate para llevar el partido a la prórroga.