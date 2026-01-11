Arsenal golea 4-1 a Portsmouth en la Copa FA con triplete de Gabriel Martinelli

Gabriel Martinelli anotó una tripleta y el Arsenal avanzó a la cuarta ronda de la Copa FA con una victoria el domingo 4-1 sobre el Portsmouth.

La tripleta de Martinelli ayudó al líder de la Liga Premier a remontar después de ir perdiendo por un gol contra un equipo que juega en la Championship, la segunda división inglesa, dentro de los primeros tres minutos .

Colby Bishop sorprendió al Arsenal con el gol inicial en Fratton Park, pero la ventaja solo duró cinco minutos cuando Andre Dozzell marcó un gol en propia puerta.

Martinelli puso a los visitantes por delante con un cabezazo desviado a los 25 minutos. Se deslizó para su segundo gol seis minutos después del descanso y cabeceó su tercer gol en el 72. Fue la primera vez que el brasileño anotó una tripleta para el Arsenal.

La victoria podría haber sido aún más contundente si Noni Madueke hubiera convertido desde el punto de penalti en la primera mitad.

“Siempre es difícil ir a estos lugares, especialmente de la manera en que comenzamos el juego, concediendo el gol temprano, pero logramos darle la vuelta, así que estoy muy contento”, dijo el entrenador Mikel Arteta.

El Arsenal, que tiene un récord de 14 títulos de la Copa FA, levantó el trofeo por última vez en la primera temporada de Arteta a cargo en 2020. Fue el último gran honor que ganó el club londinense, pero con la victoria contra el Portsmouth siguen en camino a los cuatro títulos junto al de la Premier League, la Liga de Campeones y la Copa de la Liga Inglesa.

“Creo que somos muy privilegiados de estar donde estamos, y los partidos que tenemos que jugar, lo que significa que estamos en todas las competiciones”, dijo Arteta.

Leeds también estaba detrás frente a un equipo del Championship, pero se recuperó de un 1-0 en contra para vencer 3-1 al Derby en Pride Park.

El Mansfield de la tercera división logró una sorpresa al vencer al Sheffield United del Championship 4-3 y el Norwich goleó al Walsall 5-1, con Jovon Makama anotando una tripleta.