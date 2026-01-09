JC López entrena con Cibao FC y reaparecerá contra Delfines en la Liguilla

El mediocampista Jean Carlos López entrena fuerte en el campamento del Cibao FC y reaparecerá este sábado contra los Delfines del Este, este sábado en el inicio de la Liguilla del torneo 2025-2026, de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), evento dedicado al propulsor de esta disciplina deportiva doctor José Rafael Abinader.

López, quien es Capitán de la Selección Nacional, se ausentó tanto del equipo tricolor como el onceno naranja, en los últimos partidos del 2025, debido a una lesión.

Sin embargo, el inteligente jugador está de regreso en las prácticas del club y estará disponible desde este sábado.

Recientemente, López fue seleccionado el futbolista del año por la Unión Deportiva de la Provincia Espaillat, de donde es oriundo.

El choque entre los oncenos de Cibao FC y Delfines será a las 6:00 de la tarde, en el estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

La tropa que dirige el Director Técnico Junior Scheldeur qued162 en segundo lugar en la serie regular, con un total de 41 puntos, solo 2 por debajo del Club Atlético Pantoja que sumó 43 unidades.

Mientras que los Delfines quedaron en cuarta posición con 27 puntos, para ser uno de los 6 clasificados a la Liguilla.

En los 18 partidos de la serie regular, Cibao FC tuvo 13 victorias, un empate y

Los Cetáceos tuvieron en la primera etapa 7 triunfos, 6 empates y 5 derrotas, con 31 goles a favor y 22 en contra para un positivo de más 11.

Cibao FC tuvo el mejor porcentaje de goles a favor y en contra con un saldo positivo más 26.

Los goleadores del club naranja anotaron 37 goles colectivos, mientras que la portería defendida por Miguel Lloyd y Edwin “Gato” Frías, solamente fue vulnerada en 11 ocasiones.

El máximo goleador de los campeones defensores es Ángel Pérez, quien tiene

un total de 8 goles anotados

Racherli De los Santos es el líder goleador de los Delfines del Este, también con 8 goles producidos.

Cibao FC tienen a Carlos “Caballo” Ventura y Edwarlyn Reyes con 3 goles cada uno, Julio César Murillo, Wilman Modesta, Javier Roces, Rivaldo Correa, Walter Acuña, Julián Gómez y Leonardo Villalba tiene 2 por cabeza.

Han puesto a cantar ¡Goool! En una ocasión, Jean Carlos López, Gabriel Peguero, Yunior Peralta, Gonzalo Alarcón, Elián López y Cesarín Ortiz.

OTROS JUEGOS

El mismo sábado, pero a las 3:30 de la tarde, habrá un choque de norteños en el estadio Domingo Polonia, cuando Moca FC visite a Salcedo FC.

Salcedo FC, que debuta en la LDF, clasificó tercero con 32 puntos, mientras que Moca FC ocupó la quinta casilla con 24 puntos.

El domingo a las 3:30 de la tarde se jugará el último partido de la primera jornada, cuando el Club Atlético Pantoja, que clasificó primero, sea anfitriones de la Universidad O&M, que fue el sexto y último clasificado.

Cada equipo jugará tres rondas en la Liguilla para un total de 15 partidos por equipos y avanzarán dos a la final.