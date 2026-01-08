Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Real Madrid vence 2-1 al Atlético y habrá Clásico para la final de la Supercopa

Jugó sin el lesionado Kylian Mbappé, fuera por un esguince en la rodilla izquierda por segundo partido consecutivo.

Federico Valverde felicitado por su compañero del Real Madrid Jude Bellingham tras abrir el marcador ante el Atlético de Madrid en la semifinal de la Supercopa de España.

Yeda, Arabia Saudí

Con goles de Federico Valverde y Rodrygo, el Real Madrid venció el jueves 2-1 al Atlético de Madrid, para establecer otro clásico final en la Supercopa de España que se juega en Arabia Saudí.

Valverde adelantó al Madrid apenas dos minutos después de iniciado el partido en Yeda cuando el centrocampista uruguayo anotó directamente de un tiro libre.

Rodrygo duplicó la ventaja con el gol que resultó ser el de la victoria a los 55 minutos, antes de que Alexander Sorloth acercara al Atlético tres minutos después.

El Madrid jugó sin el lesionado Kylian Mbappé, quien quedó fuera por un esguince en la rodilla izquierda por segundo partido consecutivo.

El equipo de Xabi Alonso enfrentará el domingo al Barcelona en la final del torneo de cuatro equipos.

Barcelona goleó el miércoles 5-0 al Athletic de Bilbao en la otra semifinal.

