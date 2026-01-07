Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Neymar amplía su contrato con el equipo de Santos hasta finales de 2026

Se reincorporó a Santos hace un año y, a pesar de sufrir varias lesiones, ayudó a su club de infancia a evitar el descenso.

El delantero brasileño Neymar brinda una rueda de prensa como jugador de Santos, el 31 de enero de 2025.ap

Agencia APSao Paulo

Con la mira puesta en disputar la Copa del Mundo del próximo verano boreal con Brasil, Neymar ha extendido su contrato con Santos hasta finales de 2026.

El delantero de 33 años, se reincorporó a Santos hace un año y, a pesar de sufrir varias lesiones, ayudó a su club de infancia a evitar el descenso de la primera división de Brasil.

Su contrato estaba previsto para expirar en julio. El club confirmó la extensión el martes por la noche.

El ex del Barcelona y París Saint-Germain describió 2025 como “un año especial y desafiante para mí”.

“Momentos de alegría y resiliencia que solo fui capaz de enfrentar gracias a su amor. Santos es mi lugar. Aquí me siento en casa, seguro y feliz”, dijo Neymar en un comunicado difundido por el club.

La primera etapa de Neymar en Santos fue entre 2009 y 2013. Regresó en enero pasado después de dejar el club saudí Al-Hilal. Anotó 12 goles y aportó seis asistencias en 2025.

Neymar se sometió a una cirugía menor en su rodilla izquierda en diciembre.

El seleccionador brasileño Carlo Ancelotti, nombrado en mayo, aún no ha convocado a Neymar.

Agencia AP

