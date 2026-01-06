Yelena Hazim Figuereo asume funciones como secretaria general en Federación Fútbol

La Federación Dominicana de Fútbol (FDF) celebró un acto interno para recibir y presentar de manera formal a Yelena Hazim Figuereo como nueva secretaria general del ente rector del balompié nacional ante el personal de empleados administrativos. La ceremonia tuvo lugar este martes 6 de enero de 2026 con la presencia del Comité Ejecutivo.

El ente federativo retomó sus actividades administrativas luego de las vacaciones navideñas y fin de año con este acto efectuado en el Salón de prensa de la FDF.

José Francisco Deschamps (presidente), Dinardo Rodríguez Bueno (vicepresidente), Ángel Baliño (tesorero), Angiolino Abreu (segundo vocal), Genald Senior (tercer vocal) y Milton Ray Guevara (presidente de la Liga Dominicana de Fútbol) estuvieron en representación del Comité Ejecutivo de la FDF.

Deschamps ofreció las palabras de bienvenida y buenos deseos a la nueva secretaria general al tiempo que explicó, “Tuvimos que llevar a cabo un proceso largo en el que recibimos propuestas de diversas latitudes y al final nos decidimos por elegir a quien consideramos es la mejor opción para nuestra federación”.

“Yelena es una profesional muy preparada, que además conoce esta federación porque tuvo un paso importante durante la anterior gestión y por si fuera poco cuenta con mucha experiencia en la gerencia de otros deportes como el volibol femenino (uno de los modelos más exitosos del país), en tal sentido deseamos y aspiramos que pueda ayudarnos a continuar por la senda del crecimiento de nuestro fútbol nacional”, expresó.

Entre los retos importantes que tendrá Hazim al frente de la Secretaría General de la FDF está velar por el cumplimiento de regularización de las Asociaciones Provinciales Miembros de la FDF, para que puedan operar bajo el reconocimiento de la FIFA, ente que está exigiendo de manera prioritaria se cumpla este requisito.

Por su parte, Yelena Hazim manifestó estar, “agradecida con el Comité Ejecutivo de la FDF por brindarme la oportunidad de asumir este reto tan importante, estoy comprometida con esta federación y con el fútbol, y mi deseo es poder sacar todo el trabajo adelante, pero para eso necesito de la ayuda de todos ustedes”, cerró invitando a los trabajadores presentes en el evento.

De esta manera, Yelena Hazim Figuereo asumió sus funciones como secretaria general de la FDF y se convirtió en la primera dama en ocupar ese cargo en la historia de esta federación desde su fundación en 1953.