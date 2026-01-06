Cibao FC recibe a los Delfines del Este el sábado en el inicio de la Liguilla LDF

Cibao FC recibirá este sábado en su casa a los Delfines del Este, en el inicio de la Liguilla del torneo 2025-2026, de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), evento dedicado al propulsor de esta disciplina deportiva doctor José Rafael Abinader.

El choque entre los oncenos de Cibao FC y Delfines será a las 6:00 de la tarde, en el estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

La tropa que dirige el Director Técnico Junior Scheldeur qued162 en segundo lugar en la serie regular, con un total de 41 puntos, solo 2 por debajo del Club Atlético Pantoja que sumó 43 unidades.

Mientras que los Delfines quedaron en cuarta posición con 27 puntos, para ser uno de los 6 clasificados a la Liguilla.

En los 18 partidos de la serie regular, Cibao FC tuvo 13 victorias, un empate y 3 derrotas.

Los crustáceos tuvieron en la primera etapa 7 triunfos, 6 empates y 5 derrotas, con 31 goles a favor y 22 en contra para un positivo de más 11.

Cibao FC tuvo el mejor porcentaje de goles a favor y en contra con un saldo positivo más 26.

Los goleadores del club naranja anotaron 37 goles colectivos, mientras que la portería defendida por Miguel Lloyd y Edwin “Gato” Frías, solamente fue vulnerada en 11 ocasiones.

El máximo goleador de los campeones defensores es Ángel Pérez, quien tiene un total de 8 goles anotados.

Rachel De los Santos es el líder goleador de los Delfines del Este, también con 8 goles producidos.

Cibao FC tienen a Carlos “Caballo” Ventura y Edwarlyn Reyes con 3 goles cada uno, Julio César Murillo, Wilman Modesta, Javier Roces, Rivaldo Correa, Walter Acuña, Julián Gómez y Leonardo Villalba tiene 2 por cabeza.

Han puesto a cantar ¡Goool! En una ocasión, Jean Carlos López, Gabriel Peguero, Yunior Peralta, Gonzalo Alarcón, Elián López y Cesarín Ortiz.

otros juegos

El mismo sábado, pero a las 3:30 de la tarde, habrá un choque de norteños en el estadio Domingo Polonia, cuando Moca FC visite a Salcedo FC.

Salcedo FC, que debuta en la LDF, clasificó tercero con 32 puntos, mientras que Moca FC ocupó la quinta casilla con 24 puntos.

El domingo a las 3:30 de la tarde se jugará el último partido de la primera jornada, cuando el Club Atlético Pantoja, que clasificó primero, sea anfitriones de la Universidad O&M, que fue el sexto y último clasificado.

Cada equipo jugará tres rondas en la Liguilla para un total de 15 partidos por equipos y avanzarán dos a la final.