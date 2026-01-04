Liverpool y Man City sorprendidos por goles tardíos en sendos empates en la Premier

Liverpool y Manchester City fueron sorprendidos por goles tardíos que les hicieron perder puntos en la Liga Premier el domingo.

Harrison Reed anotó un gol espectacular en el séptimo minuto del tiempo de descuento para que el Fulham lograra un empate 2-2 con el Liverpool en Craven Cottage. Enzo Fernández anotó un gol de empate en el minuto 94 en el Etihad para sellar un empate 1-1 para el Chelsea sin entrenador, lo que afectó las esperanzas de título del City.

El segundo clasificado, el City, lideró gracias a Tijjani Reijnders al descanso, pero ahora está seis puntos detrás del líder Arsenal, que venció al Bournemouth 3-2 el sábado.

El campeón defensor Liverpool está cuarto en la clasificación, 14 puntos detrás del Arsenal después de que el suplente Reed disparara desde unos 25 metros para vencer al portero del Liverpool, Alisson.

Los aficionados del Liverpool todavía estaban celebrando después de que Cody Gakpo anotara lo que parecía ser un gol de la victoria en el minuto 94, pero quedaron atónitos por la respuesta casi instantánea de Reed una vez que se reanudó el juego.

Fulham lideró 1-0 al descanso gracias a Harry Wilson, quien se abrió paso y disparó bajo al rincón lejano. Florian Wirtz igualó en el minuto 57.

El resultado hizo que el campeón defensor Liverpool perdiera más puntos en lo que ha sido una segunda campaña difícil para el entrenador Arne Slot.

United inquieto tras comentarios de Amorim

Mas temprano, Matheus Cunha rescató un punto para el Manchester United en un empate 1-1 contra el Leeds en la Liga Premier.

El delantero brasileño igualó para el United después de que el internacional estadounidense Brenden Aaronson pusiera al Leeds al frente en la segunda mitad en Elland Road.

Aaronson abrió el marcador en el minuto 62, pero Cunha empató tres minutos después. Cunha estuvo cerca de marcar el gol de la victoria al final del partido con un disparo curvado desde fuera del área que golpeó el exterior del poste.

El United ha perdido solo dos de sus últimos 14 partidos en la liga, pero seis empates durante esa racha han hecho que el equipo de Ruben Amorim tenga dificultades para mantenerse al ritmo de los tres primeros en la clasificación.

“Este año creo que tenemos el control de los partidos más a menudo que el año pasado”, señaló Amorim a TNT Sports . “ Así que fue un buen partido, pero por supuesto (estoy) un poco frustrado por no ganar”.

Pero fueron otros comentarios de Amorim sobre su trabajo y futuro los que dominaron los titulares.

“Vine aquí para ser el manager del Manchester United , no para ser el entrenador del Manchester United”, dijo Amorim. “Y eso está claro. Sé que mi nombre no es (Thomas) Tuchel, no es (Antonio) Conte, no es (Jose) Mourinho, pero soy el manager del Manchester United. Y va a ser así durante 18 meses o hasta que la directiva decida cambiar” .

El Leeds está invicto en siete partidos y se adelantó cuando Aaronson superó al defensor del United Ayden Heaven para disparar bajo al rincón lejano.

Cunha anotó su tercer gol en sus últimos cinco partidos al aprovechar un pase del suplente Joshua Zirkzee y deslizar un disparo más allá del portero del Leeds, Lucas Perri.

El United ha tenido que lidiar sin su inspirador capitán lesionado Bruno Fernandes durante el período festivo, así como con los delanteros clave Bryan Mbeumo y Amad Diallo, que están jugando en la Copa Africana de Naciones. Mason Mount y Kobbie Mainoo también están fuera por lesiones.

Sin embargo, Amorim sugirió que Fernandes y Mount podrían estar cerca de regresar.

hat trick de thiago

Igor Thiago logró un hat trick en la victoria del Brentford por 4-2 en Everton.

El delantero brasileño ha anotado 14 goles en la liga esta temporada, solo por detrás de Erling Haaland del Manchester City.

El Newcastle venció al Crystal Palace 2-0 y el Tottenham fue privado de la victoria en casa ante el Sunderland cuando Brian Brobbey anotó un gol de empate en el minuto 80 para un empate 1-1.