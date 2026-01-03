Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Senegal avanza a cuartos de la Copa África tras vencer a Sudán con inspiración de Mané

Persiguió y acosó, creó goles y oportunidades para sus compañeros, liderando con el ejemplo en ausencia del capitán suspendido Kalidou Koulibaly.

Ibrahim Mbaye, de Senegal, celebra tras anotar en octavos de final de la Copa Africana de Naciones ante Sudán el 3 de enero del 2026.ap

Agencia APRabat, Marruecos

Sadio Mané llevó a Senegal a los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones tras una victoria el sábado por 3-1 sobre Sudán en Tánger.

El futbolista africano del año de 2019 y 2022 persiguió y acosó, creó goles y oportunidades para sus compañeros, liderando con el ejemplo en ausencia del capitán suspendido Kalidou Koulibaly.

Mané asistió en el primer gol de dos del centrocampista Pape Gueye y en la anotación de Ibrahim Mbaye para sellar la victoria, enviando a los Leones de Teranga, campeones de la edición 2021, a los cuartos de final contra el ganador del duelo entre Mali y Túnez, que más tarde se enfrentan en Casablanca.

Aamir Abdallah sorprendió a los favoritos al marcar el primer gol de Sudán en el sexto minuto.

Fue el primer y último gol anotado por un jugador sudanés en el torneo. Los Halcones de Jediane derrotaron a Guinea Ecuatorial en la fase de grupos gracias a un gol en propia puerta.

Los sudaneses, que jugaron todos sus partidos de la eliminatoria fuera de casa mientras el país enfrenta una brutal guerra y crisis humanitaria, comenzaron con confianza contra Senegal y no se contuvieron en buscar otro gol.

Pero Ismaïla Sarr obligó a Monged El Neel a realizar dos paradas, Mané falló otra oportunidad, y El Neel volvió a salvar disparos de Mohamed Eisa, Gueye y Nicolas Jackson, antes de que Mané asistiera a Gueye para marcar en el minuto 29.

Senegal siguió presionando y Gueye consiguió el segundo antes del descanso, esta vez asistido por Jackson.

El portero Édouard Mendy negó a Sudán el empate después de eso, antes de que Senegal volviera a dominar.

Mané asistió a Mbaye para redondear el marcador en un contragolpe al 77.

