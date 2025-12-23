Edarlyn Reyes disfruta de un año redondo en Primera de Rusia

Edarlyn Reyes, quien saliera de la LDF hace cinco años, desarrolla una de las mejores temporadas de piezas forjadas en el país, como todoterreno de ofensiva y que puede defender a cancha entera, capacidades que lo colocan en mira de diversos pretendientes, dentro y fuera de Europa.

El extremo, de los grandes velocistas que juegan en Europa, ha conseguido seis asistencias y tres anotaciones en quince participaciones con el Arsenal Tula, de la primera Federación de Rusia.

Se trata de una de las temporadas más completas de jugador alguno nacido y formado en el balompié de República Dominicana en toda la historia.

Reyes cumple el primer año de un contrato por dos temporadas con el navío tulón, pero la franquicia ha recibido propuestas de traspaso de diversos pretendientes, dentro y fuera del continente.

Se ha sabido que el velocísimo delantero extremo, quien destacó en la Copa Oro 2025 (sobre todo contra el gigante México) tiene ofertas de salida en Asia, propia Europa, Sudamérica y África.

Reyes, de 28 años, ha demostrado como pocos, ser uno de los extremos imparables en el “mano a mano” por su explosividad de piernas y manejo técnico élite, con la virtud de ser creativo de goles.

En Europa se juega más a lo técnico (Rusia es muy físico y de pelotazos)

Reyes, actualmente afectado por una lesión con la cual jugó los últimos dos partidos, en la actual condición contractual sólo saldría vendido a muy alta prima, porque el Tula no está dispuesto a cederlo a precio accesible, dado su gran año.

Tras su salida del patio, Reyes antes expuso su gran calidad en ligas como la de Arabia Saudita (allí está Cristiano Ronaldo), Premier de Kazajistán y en Bolivia.

Se ha develado que los pretendientes son dos de la fuerte Premier League rusa (clasifica a Europa League y Champions), de Asia (dos coreanos y un chino), Sudamérica (al menos cinco); además de dos equipos africanos.