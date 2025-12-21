La Liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol se iniciará el 10 de enero

La fase de la Liguilla del torneo de Liga de la LDF 2025-2026, en donde competirán los mejores seis equipos de la fase regular de la justa, iniciará el sábado diez de enero con dos partidos. Uno será a las tres y treinta de la tarde en el estadio Domingo Polonia de la ciudad de Salcedo, entre los locales y Moca FC, en tanto que los actuales campeones de liga, Cibao FC estarán recibiendo al siempre difícil Delfines del Este a las seis en el estadio universitario de la PUCMM en Santiago.

El tercer encuentro de la fecha uno de la Liguilla será el domingo once. El mismo será a las tres y media de la tarde en el estadio Panamericano de San Cristóbal entre el club Atlético Pantoja y OyM FC.

El formato de competencia es de tres rondas de todos contra todos, es decir cada club jugará un total de quince partidos. Los equipos que terminaron en las tres primeras posiciones de la fase regular del actual certamen tendrán la ventaja deportiva de tener un partido más en casa con relación a los clasificados entre los puestos cuatro y seis. Por tal razón club Atlético Pantoja, Cibao fc y Salcedo FC serán dueños de casa en ocho ocasiones, en tanto que Delfines del Este, Moca FC y O&M fc defenderán su feudo en siete partidos.

La liguilla tendrá un total de cuarenta y cinco partidos y tiene estipulada terminar el último fin de semana de abril, esto para dar inicio en mayo a la ronda semifinal donde clasificarán los mejores cuatro de la liguilla para tener cruces a ida y vuelta entre el primero y cuarto, y segundo contra tercero.