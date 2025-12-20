Erling Haaland supera el total de goles de Ronaldo en la Premier League

Erling Haaland sigue avanzando con más de un gol por partido con el Manchester City y ha superado a Cristiano Ronaldo en la lista histórica de goleadores de la Premier League.

Su última víctima fue el West Ham el sábado.

El delantero noruego marcó en cada mitad para llegar a 19 goles en 17 partidos en esta campaña y también asistió al gol de Tijjani Reijnders en la victoria por 3-0 en el Etihad Stadium el sábado.

La victoria situó al City en primer lugar, un punto por delante del Arsenal antes del partido del depuesto líder contra el Everton más tarde el sábado.

El Liverpool ganó 2-1 contra un Tottenham con nueve hombres, pero perdió al fichaje oficial Alexander Isak por una lesión en el tobillo izquierdo sufrida al marcar el primer gol.

El Chelsea remontó dos goles en contra para empatar 2-2 ante el Newcastle.

Haaland supera a Ronaldo

Haaland suma 38 goles en un total combinado de 28 partidos con el club y la selección en lo que se perfila como la temporada más prolífica de su carrera. Si las lesiones lo permiten, la temporada terminará con él yendo a su primer Mundial con Noruega.

Su doblete le dio 104 en la Premier League, uno más que Ronaldo — que tuvo dos etapas en el Manchester United — habiendo jugado 122 partidos menos.

Haaland marcó en el segundo intento tras un centro de Phil Foden para adelantar al City en el minuto cinco y aprovechó un error defensivo del West Ham para poner el 3-0 en el minuto 69.

Entre medias, Haaland filtró un pase corto a Reijnders, que tocó y disparó al techo de la portería en el minuto 38.