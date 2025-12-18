Cibao FC le gana el clásico al Atlético Pantoja y cierra el año con una victoria

Cibao FC despidió el año y la serie regular con un triunfo 2-0 sobre el Club Atlético Pantoja, para quedarse con el Clásico de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2025-2026), en partido celebrado la noche del jueves en el estadio de la Pontificia un Universidad Católica Madre y Maestra, en el torneo dedicado a la memoria del doctor José Rafael Abinader.

Con el triunfo, Cibao FC cortó una racha de 10 partidos sin perder de Pantoja, donde obtuvieron 9 triunfos al hilo.

Cuando el encuentro entraba en la recta final, minuto 87, Cibao FC llevó un balón frente a la portería contraria y el defensa Jordan Montezuma metió el gol en propia puerta para el 1-0.

Edwarlyn Reyes puso la tapa al pomo, cuando al 90+3 hizo genialidades con el balón, para el 2-0definitivo.

Ambos clubes apelaron al juego a ras de césped en la Primera mitad, la cual pasó sin daños,

Así, sin la presencia del invitado especial, el Señor Gol, concluyeron los 45 minutos y se fueron al descanso 0-0.

El director técnico del Cibao FC, Scheldeur “Junior” Saivilus, puso a Edwin “Gato” Frías al cuidado del arco naranja.

Completó el oncenó titular con, Ernesto “Che” Trinidad, quien ante la ausencia de Miguel Llo yd portó el brazalete de Capitán.

Los otros 9 fueron, Julio César Murillo, Edwarlyn Reyes, Javier Roces, Kleimar Mosquera, Carlos “Caballo” Ventura, Omar De la Cruz, Rivaldo Correa, Leonardo Villalba y Ángel Pérez.

Previo al partido se guardó un minuto de silencio a la memoria del niño Marcelo Rossell, hijo del futbolista Carlos Rossell, quien falleció el pasado martes.