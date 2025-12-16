FIFA reduce el precio de algunas entradas del Mundial tras críticas de fanáticos

La FIFA redujo el precio de algunas entradas del Mundial 2026, reservadas para los hinchas más leales de las selecciones clasificadas tras una adversa reacción global. Algunos de los aficionados podrán adquirir boletos por 60 dólares para la final en lugar de tener que pagar 4.185 dólares.

Es probable que el número de entradas de 60 dólares para cada para cada uno de los 104 partidos del torneo en Estados Unidos, México y Canadá esté en los cientos, en lugar de miles, en lo que el ente rector ahora llama como una categoría de precio de “grada básica”.

La FIFA no especificó exactamente por qué cambió tan drásticamente de estrategia, pero dijo que los precios más bajos “pretenden apoyar a los aficionados que deseen seguir a sus selecciones a lo largo del torneo”.

Las federaciones decidirán cómo distribuirlas entre los aficionados “más fieles” que han asistido a partidos anteriores ya sea de local o como visitantes, explicó la FIFA.

El Mundial en América del Norte será la primera edición que contará con 48 equipos —en lugar de 32— y se espera que genere al menos 10.000 millones en ingresos para FIFA. Sin embargo, hinchas de todo el mundo reaccionaron con sorpresa e indignación la semana pasada al ver los planes de venta de entradas de la FIFA que no ofrecían a los equipos participantes entradas en la categoría de precio más bajo.

Los precios más baratos oscilaban entre los 120 y 265 dólares para los partidos de la fase de grupos que no involucraban a los tres países coanfitriones.

La FIFA había establecido esos precios a pesar de que los coanfitriones habían prometido hace ocho años —cuando estaban postulándose para el torneo— que se pondrían a disposición cientos de miles de entradas de 21 dólares.

El ente rector recibió duras críticas, especialmente en Europa, por su estrategia de precios de entradas para el Mundial que incluye el llamado “precio dinámico” y actuar como su propia plataforma de reventa.

La ira de los aficionados se intensificó la semana pasada cuando quedó claro que los seguidores leales no tendrían acceso a las entradas de la categoría más barata y que los aficionados que querían reservar una entrada para todos los posibles partidos de su equipo —hasta la final— no recibirían un reembolso hasta después del torneo.

Ahora, la FIFA señaló que al realizar los reembolsos cuando las solicitudes no se aprueben, no se cobrará la tasa administrativa a los aficionados que soliciten boletos mediante sus federaciones y cuyas seleccionen no supere la fase de grupos.

Al anunciar el plan de entradas de 60 dólares, la FIFA indicó que “como organización sin ánimo de lucro, reinvierte los ingresos generados por la Copa Mundial a fin de promover el crecimiento del fútbol masculino, femenino y juvenil” de sus 211 federaciones miembro.