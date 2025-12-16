El ataque colectivo acarrea a Pantoja y Cibao en la ronda regular de la LDF

Pantoja y Cibao encontraron la fórmula del éxito en el campeonato LDF: juego de equipo y gran diversidad de protagonistas, dando a cada parcela la llave para mantenerse en los puestos cimeros, de una ronda regular cuyo cierre este jueves será entre ambos colosos.

Sobresalían nombres como el nacional español Ángel Pérez (madre dominicana) y Bertrand Louka; sin embargo, la actuación global de no pocos hombres vino a reforzar que “la unión hace la fuerza”, en equipos acostumbrados a contar con aportes mayúsculos de sus grandes goleadores.

Louka lleva ocho anotaciones para la enseña dos veces campeona de liga y ex monarca caribeño; mientras Pérez ha fusilado al portero ocho ocasiones para el club graduado en cinco temporadas ligas y trofeo internacional.

En el caso de los capitalinos, han contado con un reparto de once anotadores adicionales, incluyendo cinco con al menos tres dianas, con los nativos Luis Espinal y Carlos Sarante, como garantes escoltas ofensivos.

El histórico Espinal (más de sesenta tantos en la LDF) le aporta cinco tantos al auri-metileno, escoltado por la gran revelación juvenil Sarante (cuatro). Pero igual dicen “presente” Gerald Lavergne, Alexander Vidal, Fabricio Moreno, Jordy Álvarez y Edison Guerrero, entre otros granos de arena.

El Cibao tampoco se ha quedado atrás, con un grupo secundario sin el cual no podría haber sobrevivido en puestos punteros sin aportes vitales de los que “vienen de atrás” ayudando a empujar la carreta.

Esos responden a Edwarlyn Reyes, Carlos Ventura, Walter Acuña, Rivaldo Correa, Julián Gómez, Javier Roces y Leonardo Villalba, entre una letanía de abejas obreras (ocho más) que levantan la mano por la enseña naranja.

Reyes y Ventura muestran tres goles cada uno, mientras los restantes mencionados aportaron a la fecha un par de anotaciones, como protagonistas de reparto en la tetracampeona liguera y Copa LDF 2025.