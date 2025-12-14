Man City y Aston Villa ganan para mantenerse cerca del líder del Arsenal, líder de la Liga Premier

Manchester City y Aston Villa mantuvieron la presión sobre el líder el Arsenal, líder de la Liga Premier, con victorias el domingo.

Nottingham Forest se alejó aún más de la zona de descenso con un triunfo 3-0 contra Tottenham y Sunderland venció 1-0 a Newcastle en el derbi de Tyne-Wear tras un gol en propia puerta de Nick Woltemade.

Arsenal había ampliado su ventaja en la cima de la clasificación a cinco puntos con una victoria el sábado 2-1 contra el Wolverhampton. Pero un día después, sus rivales más cercanos respondieron con victorias: el City, que es segundo, superó 3-0 al Crystal Palace y el Villa, en tercer lugar, remontó dos veces para vencer 3-2 al West Ham en el Estadio de Londres.

City está a dos puntos detrás de Arsenal y Villa un punto más atrás.

Revancha para el City

E City tuvo su revancha ante el Palace para llevarse los tres puntos en Selhurst Park después de sus rivales los superaron en la final de la Copa FA de la campaña anterior.

“Son muy fuertes. Cada vez que jugamos contra ellos es muy difícil”, dijo el entrenador del City, Pep Guardiola. “Todavía no estamos en la cima, pero estamos aprendiendo y después de lo que pasó estaremos más cerca en el futuro”.

Con su gol número 101 en la Liga Premier, Erling Haaland puso al City al frente al final de la primera mitad y consiguió su segundo del partido con un penal a los 89 minutos. El noruego tiene 36 goles en 27 apariciones para club y con su selección en otra temporada prolífica. Es el máximo goleador de la liga con 17 tantos.

Phil Foden consiguió el otro tanto de City entre el doblete de Haaland.

Rogers lidera remontada del Villa

Morgan Rogers anotó dos veces en la segunda mitad para extender la racha ganadora de Aston Villa a nueve partidos consecutivos en todas las competiciones y mantener al equipo de Unai Emery a la caza de Arsenal y City.

Villa ha perdido solo uno de sus últimos 13 partidos en la liga y ha ganado diez de sus últimos 11, pero tuvo que remontar dos veces contra un West Ham que lucha por el descenso.

“Nos sentimos imparables, pero lo estamos haciendo difícil para nosotros mismos”, dijo Rogers. “La batalla y la resiliencia que tenemos significa que sabemos que podemos volver a meternos en el juego contra un buen equipo.

“Queremos mantener esto, se trata de tener confianza y me siento bien”.

Mateus Fernandes anotó el gol más rápido en la máxima categoría de Inglaterra esta temporada al poner al equipo local 1-0 arriba después de solo 29 segundos. Pero un gol en propia puerta de Konstantinos Mavropanos igualó el juego ocho minutos después.

Jarrod Bowen le dio la ventaja al West Ham al descanso con su segunda anotación en la misma cantidad de partidos a los 24 minutos.

Rogers igualó el juego nuevamente cinco minutos después de la reanudación y anotó el gol de la victoria al 79.

Frank ‘ardiendo’ tras humillación de los Spurs

La presión está aumentando sobre el entrenador del Tottenham, Thomas Frank, quien quedó furioso después de la última derrota.

Los Spurs han ganado solo uno de sus últimos siete partidos en la liga y la próxima semana enfrentarán en casa al Liverpool, el campeón defensor.

“Es enormemente molesto, estoy ardiendo por dentro”, dijo Frank. “Tenía un buen presentimiento antes de este juego, luego entregamos esta actuación, que no es lo suficientemente buena”.

Dos goles de Callum Hudson-Odoi en el City Ground pusieron al equipo de Frank en camino a otra derrota, la sexta en la liga esta temporada. Ibrahim Sangare completó un día miserable para los visitantes, pero uno jubiloso para el Forest, que está cinco puntos por encima de la zona de descenso después de haber sido revitalizado desde la llegada de Sean Dyche como entrenador en octubre.

Forest ha ganado seis de sus últimos ocho bajo Dyche, incluidos cuatro en la liga.

Desgracia para Woltemade

Woltemade soportó un agonizante primer derbi de Tyne-Wear desde que se unió a Newcastle después de que su gol en propia puerta le diera la victoria a Sunderland en el Estadio de la Luz.

El delantero alemán ha impresionado desde su fichaje récord de 93 millones de dólares desde Stuttgart en agosto. Pero se convirtió en un héroe para el rival más feroz del Newcastle, el Sunderland, al cabecear más allá de Aaron Ramsdale un minuto después del segundo tiempo.

Para empeorar las cosas, Woltemade apenas fue una amenaza en el otro extremo, registrando un solo disparo antes de ser reemplazado por Yoane Wissa al 75.

“Los derbis están para ganarse, no importa cómo”, dijo el capitán del Sunderland, Granit Xhaka.

Sunderland está en el séptimo lugar en la clasificación, igualado en puntos con Liverpool.

“Este equipo merece respeto, porque donde estamos es lo que merecemos”, dijo Xhaka.