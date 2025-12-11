FIFA recibe críticas por el costo de las entradas del Mundial del próximo año

Una organización de hinchas del fútbol acusó a la FIFA de una “traición monumental” después de que los últimos precios para las entradas del Mundial 2026 empezaron a circular el jueves.

El ente rector asigna el 8% de las entradas a las federaciones nacionales para los partidos en los que participa su selección, para venderlas a los aficionados más leales.

La lista publicada por la federación alemana de fútbol reveló que los precios oscilaban entre 180 y 700 dólares para los tres partidos de la fase de grupos. El precio más bajo para la final era de 4.185 dólares y el más alto de 8.680.

Esos precios de la fase de grupos son muy diferentes de las afirmaciones de la FIFA de que habría entradas disponibles por 60 dólares. El objetivo de los dirigentes de Estados Unidos al postularse para el torneo hace siete años era ofrecer cientos de miles de asientos de 21 dólares en la fase inicial de los partidos.

La organización de aficionados Football Supporters Europe (FSE) describió los precios actuales como “exorbitantes”.

“Esto es una traición monumental a la tradición del Mundial, ignorando la contribución de los aficionados al espectáculo que es”, afirmó en un comunicado.

La FIFA dijo en septiembre que las entradas lanzadas a través de su sitio web inicialmente oscilarían entre 60 dólares para los partidos de la fase de grupos y 6.730 para la final. Pero esos precios están sujetos a cambios ya que se adoptó la fijación de precios dinámicos por primera vez en el Mundial.

Las entradas de la FIFA están disponibles en cuatro categorías, con los mejores asientos en la Categoría 1.

En la lista de precios publicada por la federación alemana, solo había tres categorías.

El boleto de menor precio era de 180 para el partido inaugural de Alemania contra Curazao en Houston. El precio más bajo para la semifinal era de 920, aumentando a 1.125.

La FSE instó a la FIFA a detener inmediatamente la venta de entradas a través de las asociaciones nacionales “hasta que se encuentre una solución que respete la tradición, la universalidad y el significado cultural del Mundial”.

The Associated Press contactó a la FIFA para obtener comentarios.

última fase

La FIFA lanzó su tercera fase de venta generalizada de entradas el jueves, con los aficionados ahora pudiendo solicitar partidos específicos por primera vez a través del llamado “selección aleatoria”.

Se publicó un calendario actualizado tras el sorteo de la semana pasada para el torneo de 2026, que será coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México.

Eso significa que los aficionados saben cuándo y dónde jugarán figuras como Lionel Messi y la campeona defensora Argentina. Los sorteos de entradas anteriores eran a ciegas, ya que el período de clasificación ni siquiera se había completado y el sorteo aún no se había realizado.

Ahora las naciones participantes han sido ubicadas en grupos, con sus posibles recorridos en el torneo determinados. Por ejemplo, Messi y Cristiano Ronaldo podrían encontrarse en los cuartos de final en Kansas City si tanto Argentina como Portugal salen primero de sus respectivos grupos.

Sin embargo, no se garantiza que los aficionados obtengan entradas para los partidos a los que se postulen.

Los aficionados serán informados si han tenido éxito en la última lotería.

¿cómo solicitar entradas en el sorteo aleatoria?

El sorteo se abrió el 11 de diciembre a las 11:00 en el Este de Estados Unidos (1600 GMT) y cierra el 13 de enero de 2026.

“El momento exacto en el que los aficionados se inscriban en el sorteo aleatorio no afectará a sus posibilidades de resultar elegidos”, dijo la FIFA.

Los aficionados pueden solicitar un máximo de cuatro entradas por hogar por partido y un máximo de 40 entradas durante todo el torneo a través del sitio web de la FIFA.

Los aficionados necesitarán un ID de la FIFA para solicitar entradas y pueden elegir a qué partidos y a qué categoría de precios quieren postularse.

Hay cuatro categorías, con los mejores asientos en la Categoría 1, y los asientos de la Categoría 4 en algún lugar alrededor de la parte superior de los estadios.

Los solicitantes exitosos serán notificados por correo electrónico en febrero y se les cobrará automáticamente.

precios

La FIFA dijo en septiembre que los precios de las entradas oscilarían inicialmente entre 60 dólares para los partidos de la fase de grupos y 6.730 para la final. Esos precios están sujetos a cambios y en muchos casos probablemente se disparen ya que la FIFA utiliza precios dinámicos por primera vez en un Mundial.

La última vez que Estados Unidos fue anfitrión de la Copa del Mundo en 1994, los precios oscilaron entre 25 y 475. En Qatar 2022, los precios oscilaron entre alrededor de 70 y 1.600 cuando trascendieron los detalles de las entradas.

Las entradas para la final en el estadio MetLife de Nueva Jersey el 19 de julio ya están superando los 11.000 dólares en sitios de reventa secundarios.

Para este torneo, la FIFA también ha establecido su propia plataforma de reventa donde cobra una tarifa del 15% basada en el precio total de reventa.

última oportunidad

La FIFA dijo que más cerca del torneo, cualquier entrada restante se pondrá a la venta general por orden de llegada.

No reveló un marco de tiempo para la liberación de esas entradas restantes.