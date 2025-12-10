Endrick, Carreras y Carvajal son suspendidos por "menosprecio" al árbitro

Dani Carvajal, Álvaro Carreras y Endrick fueron suspendidos por dos partidos el miércoles debido al comportamiento del trío de jugadores del Real Madrid hacia la terna arbitral en un partido de La Liga española el fin de semana pasado.

El comité de Disciplina de la Federación Española de fútbol informó el miércoles que las suspensiones de los tres jugadores obedecieron a sus “protestas” y “menosprecio” al árbitro.

El defensor Carreras fue expulsado en el tiempo de descuento en la derrota en casa del Madrid por 2-0 contra el Celta de Vigo. Los locales terminaron con nueve hombres debido a que Fran García ya había visto la tarjeta roja.

El delantero Endrick, un suplente que no tuvo minutos, fue expulsado por quejarse desde el banquillo. Carvajal, quien estaba en el banquillo pero no uniformado para el partido debido a una lesión, fue acusado de faltar al respeto a los árbitros en el túnel después del partido en el estadio Santiago Bernabéu.

García, expulsado con dos tarjetas amarillas, recibió una suspensión de un partido.