Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Fútbol

fútbol

Endrick, Carreras y Carvajal son suspendidos por "menosprecio" al árbitro

Castigan el comportamiento del trío de jugadores del Real Madrid hacia la terna arbitral en un partido de La Liga española el fin de semana pasado.

Alvaro Carreras del Real Madrid al ser expulsado durante el partido de la Liga española contra el Celta de Vigo, el domingo 7 de diciembre de 2025, en Madrid.

Alvaro Carreras del Real Madrid al ser expulsado durante el partido de la Liga española contra el Celta de Vigo, el domingo 7 de diciembre de 2025, en Madrid.ap

Avatar del Agencia AP
Agencia APMadrid

Dani Carvajal, Álvaro Carreras y Endrick fueron suspendidos por dos partidos el miércoles debido al comportamiento del trío de jugadores del Real Madrid hacia la terna arbitral en un partido de La Liga española el fin de semana pasado.

El comité de Disciplina de la Federación Española de fútbol informó el miércoles que las suspensiones de los tres jugadores obedecieron a sus “protestas” y “menosprecio” al árbitro.

El defensor Carreras fue expulsado en el tiempo de descuento en la derrota en casa del Madrid por 2-0 contra el Celta de Vigo. Los locales terminaron con nueve hombres debido a que Fran García ya había visto la tarjeta roja.

El delantero Endrick, un suplente que no tuvo minutos, fue expulsado por quejarse desde el banquillo. Carvajal, quien estaba en el banquillo pero no uniformado para el partido debido a una lesión, fue acusado de faltar al respeto a los árbitros en el túnel después del partido en el estadio Santiago Bernabéu.

García, expulsado con dos tarjetas amarillas, recibió una suspensión de un partido.

Avatar Agencia AP

Agencia AP

Ver más

Tags relacionados