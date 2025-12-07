Cibao FC y Delfines empatan sin goles en jornada 16 de la LDF

Cibao FC y los Delfines del Este igualaron a cero goles, el partido de la jornada 16, de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2025-2026), jugado la tarde noche del domingo en el estadio de la Pontificia universidad Católica Madre y Maestra, en el torneo que tiene especial dedicatoria a la memoria del propulsor de este deporte doctor José Rafael Abinader.

Con el empate el onceno naranja suma un punto a los 34 que tenía para llegar a 35 y se mantiene en la batalla por la primera posición.

Los Delfines con el punto obtenido por el empate llegan a 21, en la cuarta posición del standing.

Los crustáceos soportaron con un jugador menos desde el minuto 47, cuando Esmailin Segura fue expulsado, pero los locales no pudieron aprovechar esa ventaja numérica.

El encuentro entre Cibao FC y Delfines del Este, cerró la jornada 16, que se jugó viernes, sábado y domingo.

Cumplido los primeros 45 minutos no se presentó el invictado especial, el gol y ambos se fueron al descanso igualados sin goles.

Para cuidar el arco naranja el Director Técnico Scheldeur “Junior” Sainvlus puso a Edwin “Gato” Frías, descansando a su Capitán Miguel Lloyd.

Completó el onceno inicial con, Julio César Murillo, Edwarlyn Reyes, Ernesto “Che” Trinidad, Wilman Modesta, Kleimar Mosquera, Carlos “Caballo” Ventura, Rivaldo Correa, Leonardo Villalba y Ángel Pérez.